Ucraina este pregătită să intensifice atacurile vizând rafinăriile de petrol din Rusia ca răspuns direct la noua tactică adoptată de Moscova pentru loviturile aeriene. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că noua doctrină militară rusă urmărește să creeze condiții insuportabile pentru populație, determinând locuitorii să părăsească Kievul și alte orașe importante în pragul sezonului rece, anunță Reuters.

Decizia de extindere a ripostei vine pe fondul unor informații obținute de serviciile ucrainene de informații. Potrivit documentelor interceptate, Vladimir Putin a aprobat o strategie ce extinde obiectivele militare vizate odată cu apropierea iernii, punând o presiune uriașă pe infrastructura civilă și pe moralul populației.

Liderul de la Kiev a detaliat în ce constă schimbarea de abordare a Kremlinului, subliniind că scopul principal este generarea unui val masiv de refugiați interni.

„Am văzut documentele și știm că acestea le permit să atace infrastructura… logistica… drumurile, școlile, spitalele, pentru a exercita presiune asupra populației să părăsească capitala și diferite orașe. Acesta este scopul operațiunii”, a spus Zelenski.

Schimbarea de strategie din partea Moscovei vine într-un moment în care liderul de la Kremlin încearcă să afișeze o poziție de putere, în ciuda dificultăților întâmpinate pe front. În timp ce Rusia își reorientează atacurile aeriene, forțele ucrainene au înregistrat progrese pe teren, reușind să recucerească aproximativ 140 de kilometri pătrați în cadrul contraofensivei din regiunea Donbas.

În ciuda escaladării atacurilor, președintele ucrainean a precizat că nu există niciun semnal din partea Moscovei privind o eventuală disponibilitate de a purta negocieri de pace sau de a stabili un armistițiu referitor la protejarea infrastructurii energetice.

Capitala Ucrainei s-a confruntat în ultimele zile cu valuri succesive de atacuri cu drone și rachete. Tinta principală a bombardamentelor rusești a fost rețeaua energetică și infrastructura de telecomunicații.

Totodată, armata rusă a trecut la o nouă etapă a escaladării, vizând pentru prima dată podurile peste râul Nipru, noduri strategice de transport care asigură legătura între partea estică și cea vestică a Kievului.

Răspunsul Ucrainei la această nouă valul de agresiuni va fi unul ferm, dar axat exclusiv pe obiective economice și militare strategice, fără a vizat populația civilă.

„Trebuie să răspundem în orice mod (posibil). Având în vedere atacurile lor asupra sectorului nostru energetic, trebuie să le răspundem lovind sectorul lor energetic. În primul rând, rafinăriile de petrol: sursa de finanțare a acestui război. Dar, desigur, nu vom riposta, la fel ca ei, asupra niciunui obiectiv civil”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a atras atenția și asupra acțiunilor recente ale Rusiei din afara granițelor Ucrainei. Încursiunile dronelor și tacticile de război hibrid desfășurate în diverse regiuni din Europa fac parte dintr-un plan mai amplu al Kremlinului.

Obiectivul acestor acțiuni este semanarea panicii în rândul societăților europene și slăbirea unității privind sprijinul acordat Kievului. Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a remarcat că tot mai mulți lideri europeni conștientizează această amenințare și își consolidează măsurile de securitate și poziția față de Moscova.