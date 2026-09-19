Locuințele vândute în regim de „nuda proprietà” pot costa cu până la 51% mai puțin decât cele oferite în proprietate deplină în anumite zone din Italia, potrivit unei analize publicate de portalul imobiliar idealista pe baza datelor din trimestrul al doilea din 2026, potrivit publicației Idealista.

Cea mai mare diferență de preț a fost înregistrată în provincia Lucca, din Toscana, unde proprietățile de acest tip au fost listate cu un preț mediu cu 51% mai mic decât cele aflate în proprietate deplină.

Reducerea nu înseamnă însă că noul proprietar poate intra imediat în locuință. În cazul unei „nuda proprietà”, cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra imobilului, în timp ce vânzătorul poate păstra uzufructul și dreptul de a folosi locuința.

Din acest motiv, prețul este mai mic, iar cumpărătorul trebuie să accepte faptul că nu va putea dispune imediat de imobil ca de o locuință obișnuită.

Datele Idealista arată că provincia Lucca ocupă primul loc în Italia în ceea ce privește diferența dintre prețurile cerute pentru „nuda proprietà” și cele pentru proprietatea deplină. Ecartsul ajunge la 51%.

Pe următoarele poziții se află provinciile Savona și Trieste, cu o diferență de aproximativ 40%, Brescia, cu 38%, Padova, cu 33%, și Livorno, cu 32%.

Este important de precizat că aceste procente reprezintă diferențe între prețurile solicitate în anunțuri, nu reduceri aplicate automat tuturor locuințelor și nici prețuri finale rezultate din tranzacții. Analiza a inclus doar teritorii în care existau cel puțin 10 anunțuri active de „nuda proprietà” în trimestrul al doilea din 2026.

Termenul italian „nuda proprietà” desemnează o formă de proprietate în care cumpărătorul deține imobilul, dar nu are imediat și dreptul de folosință asupra acestuia.

Într-o astfel de tranzacție, vânzătorul își poate păstra uzufructul. El continuă să locuiască în casă sau să beneficieze de drepturile asociate uzufructului, în condițiile stabilite prin contract.

Cumpărătorul devine astfel proprietar al imobilului, dar folosința deplină este amânată până la încetarea dreptului de uzufruct. În practică, durata acestuia este un element esențial al prețului.

Vârsta persoanei care păstrează uzufructul influențează valoarea „nuda proprietà”. Potrivit explicațiilor publicate de Notai.it, cu cât usufructuarul este mai în vârstă, cu atât valoarea economică a uzufructului este mai redusă, iar valoarea nudei proprietăți este mai mare.

În ansamblul pieței rezidențiale italiene, „nuda proprietà” rămâne o nișă. Anunțurile pentru astfel de proprietăți reprezentau 0,6% din oferta rezidențială totală analizată la nivel național în trimestrul al doilea din 2026.

Există însă diferențe importante între orașe. Trieste avea cea mai mare pondere, cu 3,8% din oferta rezidențială, urmată de Roma, cu 3%, și Napoli, cu 2,1%.

În alte orașe, proporția era de 1,5% la Milano și Genova, 1,4% la Bologna și Florența și 1,3% la Torino și Verona.

La nivelul capitalelor de provincie analizate de idealista, cea mai mare diferență de preț a fost înregistrată la Trieste, unde locuințele în „nuda proprietà” erau cu 41% mai ieftine decât cele comparabile aflate în proprietate deplină.

Urmează Florența, cu 38%, Bologna, cu 34%, și Torino, cu 31%. La Milano diferența ajungea la 26%, iar la Roma la 24%.

În cazul orașului Lucca, datele publicate de idealista nu oferă un procent separat în comunicatul național pentru prețul pe metru pătrat. Cifra de 51% se referă la întreaga provincie Lucca, motiv pentru care nu poate fi atribuită automat orașului.

Pentru proprietarii vârstnici, această formulă poate reprezenta o modalitate de a transforma o parte din valoarea locuinței în lichidități fără a renunța imediat la dreptul de folosință.

Datele Tecnocasa privind tranzacțiile de „nuda proprietà” realizate în 2025 arată că 64,8% dintre vânzători au indicat nevoia de lichidități ca motiv al vânzării, inclusiv pentru menținerea nivelului de trai, cheltuieli asociate înaintării în vârstă sau sprijinirea copiilor.

Pentru cumpărător, avantajul principal este prețul de achiziție mai mic. În schimb, investiția presupune un orizont de timp diferit față de cumpărarea unei locuințe disponibile imediat.

Idealista arată că ponderea redusă a „nuda proprietà” nu exclude o dezvoltare a acestui segment în anii următori. Îmbătrânirea populației și nevoia proprietarilor de a obține lichidități din patrimoniul imobiliar sunt printre factorii care ar putea susține oferta.

Prin urmare, o locuință care apare cu un preț cu 30%, 40% sau chiar 51% mai mic nu este echivalentă cu o casă disponibilă imediat la jumătate de preț. Diferența reflectă dreptul de folosință păstrat de vânzător și perioada în care cumpărătorul trebuie să aștepte pentru a beneficia de proprietatea deplină.