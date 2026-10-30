Mobilizare masivă pe străzile din Italia, unde o grevă generală de proporții a paralizat activitatea din peste 60 de localități. Convocat de confederația sindicală USB (Unione Sindacale di Base), protestul a adunat aproximativ 1,5 milioane de lucrători și cetățeni. Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de război, reînarmare, creșterea costului vieții, dar și față de criza locuințelor sau alte măsuri adoptate de executivul de la Roma, conform ANSA.

Interesul pentru această acțiune a fost extrem de ridicat în rândul tinerilor, organizatorii semnalând o participare consistentă a elevilor și studenților la manifestațiile din întreaga țară.

Reprezentanții organizației sindicale USB s-au arătat optimiști după prima evaluare a prezenței la proteste, subliniind că mobilizarea le oferă motivația de a continua demersurile inițiate.

"Pe baza unei evaluări inițiale a răspunsului entuziast la apelul de mobilizare, putem afirma cu certitudine că suntem extrem de mulțumiți - și mai hotărâți ca oricând - să continuăm lupta împotriva războiului, a austerității și a atacurilor constante asupra educației, sănătății, dreptului la locuință, salariilor și pensiilor", subliniază sindicatul într-un comunicat.

Estimările oferite de colectivul studențesc OSA (Opoziția Studențească pentru o Alternativă) indică cifre chiar mai mari, menționând participarea a două milioane de persoane la marșurile din Italia.

"Cel puțin două milioane de oameni se află în stradă, inclusiv mii și mii de studenți și elevi care au părăsit școlile și universitățile - devenite veritabile «cazărmi» - pentru a se alătura marșurilor. Acestea sunt cifrele inițiale, însă mulțimile continuă să crească. Costul ridicat al vieții, școlile și universitățile aflate în paragină sau represive, rasismul, excluziunea pe criterii de clasă, războiul - toate aceste motive de nemulțumire aduc laolaltă mase mari de oameni", notează OSA într-un comunicat care adaugă că "guvernul Meloni, care a încercat să blocheze această grevă prin ordine de muncă obligatorii, represiune și intimidare, ar trebui să accepte un singur lucru: nu ne pot opri".

Conform informațiilor furnizate de agenția dpa, evaluările din diverse puncte de protest arată că cel puțin 200.000 de oameni au participat direct la marșurile organizate în paralel cu oprirea lucrului.

În ciuda tensiunilor din săptămânile precedente, când protestatarii au intrat în confruntări directe cu forțele de ordine, au jefuit magazine și au provocat distrugeri, acțiunile recente s-au desfășurat în mare parte fără violențe extreme, notează Reuters.

Totuși, la Torino au existat momente de fricțiune. Poliția a fost nevoită să folosească tunul cu apă pentru a împrăștia grupurile de studenți și activiști de stânga care încercau să pătrundă prin cordoanele de siguranță din jurul prefecturii.

La Roma, coloana de manifestanți a străbătut zona din apropierea Colosseumului. Protestatarii au anunțat că intenționează să ridice corturi pentru a rămâne acolo pe parcursul weekendului, iar pe unele străzi au fost incendiate pubele de gunoi. În Milano, traseul protestului a inclus șoseaua de centură și s-a încheiat în fața Universității Politehnice.

Protestele au afectat și infrastructura de transport maritim. La Genova, în jur de 15.000 de angajați din porturi, studenți și alți cetățeni au blocat activitatea portuară. Acțiunea s-a aliniat altor demersuri similiare din Europa și din lume, îndreptate împotriva utilizării infrastructurii maritime pentru transporturile de armament. Participanții au tras totodată un semnal de alarmă privind riscurile și decesele în rândul marinarilor din zonele de conflict, precum Golful Persic sau Marea Neagră.

Această serie de manifestații din Italia se înscrie într-un val mai larg de nemulțumiri sociale care afectează mai multe state europene, printre care Franța, Spania, Belgia și Albania, unde populația protestează intens împotriva scăderii nivelului de trai și a scumpirilor.