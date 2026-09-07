Noul an școlar aduce schimbări pentru elevi

Elevii și copiii de grădiniță din România încep luni, 7 septembrie 2026, cursurile noului an școlar. Calendarul aduce 36 de săptămâni de școală pentru majoritatea elevilor, cinci module de cursuri și cinci perioade de vacanță. Noul an vine însă și cu schimbări importante, în special pentru elevii care intră în clasa a IX-a, prima generație care va învăța după noile programe de liceu.

Pentru majoritatea copiilor, cursurile se vor desfășura până vineri, 18 iunie 2027, potrivit structurii aprobate prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial. Din punct de vedere administrativ, anul școlar 2026-2027 a început la 1 septembrie 2026 și se va încheia la 31 august 2027, însă prima zi efectivă de cursuri pentru elevi este 7 septembrie.

Pentru majoritatea elevilor, noul an are 36 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027.

Există însă mai multe excepții. Elevii din clasele a XII-a, cursuri de zi, precum și cei din clasa a XIII-a de la seral și frecvență redusă vor avea 34 de săptămâni de cursuri, iar anul lor școlar se va încheia pe 4 iunie 2027.

Pentru elevii clasei a VIII-a sunt prevăzute 35 de săptămâni de cursuri, ultima zi fiind 11 iunie 2027.

În cazul claselor din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a claselor terminale, precum și pentru clasele din învățământul profesional, durata ajunge la 37 de săptămâni, cu încheierea cursurilor pe 25 iunie 2027. Pentru învățământul postliceal, durata cursurilor este stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.

Anul școlar continuă să fie organizat pe module, despărțite de vacanțe. Primul modul începe luni, 7 septembrie 2026, și se termină vineri, 23 octombrie 2026.

După vacanța de toamnă, elevii revin la școală pentru modulul al doilea, care se desfășoară în perioada 2 noiembrie - 22 decembrie 2026.

Modulul al treilea începe luni, 11 ianuarie 2027. Data la care se încheie diferă însă în funcție de județ, deoarece este legată de săptămâna de vacanță stabilită de fiecare inspectorat școlar. Cursurile se pot încheia pe 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027.

În mod corespunzător, modulul al patrulea va începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027 și se va încheia pentru toți elevii vineri, 23 aprilie 2027. Ultimul modul începe miercuri, 5 mai 2027, și continuă, pentru majoritatea elevilor, până vineri, 18 iunie 2027.

Prima vacanță vine după aproximativ șapte săptămâni de cursuri. Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, și se termină duminică, 1 noiembrie 2026. Elevii revin în bănci luni, 2 noiembrie.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie. Așa-numita vacanță de schi va avea o durată de o săptămână și va fi stabilită separat de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Aceasta poate fi programată în intervalul 15 februarie - 7 martie 2027, astfel că perioada exactă nu va fi aceeași în întreaga țară.

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie 2027, și se încheie marți, 4 mai 2027. Elevii se întorc la cursuri miercuri, 5 mai. Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și se termină duminică, 5 septembrie 2027.

Cele două programe naționale, „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, sunt păstrate și în anul școlar 2026-2027.

Ele trebuie organizate în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare. Perioadele concrete sunt stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ, iar cele două programe trebuie programate în intervale diferite.

Ministerul Educației a explicat încă de la aprobarea structurii anului școlar că aceste programe sunt incluse în numărul total de săptămâni de cursuri și nu reprezintă săptămâni suplimentare de școală.

Una dintre cele mai importante noutăți ale anului școlar 2026-2027 îi privește pe bobocii de liceu. Elevii care intră acum în clasa a IX-a reprezintă prima generație pentru care se aplică noile planuri-cadru și noile programe școlare pentru liceu, după procesul de reformă curriculară început de Ministerul Educației.

Programele școlare aferente disciplinelor din învățământul liceal au fost aprobate anterior, iar Ministerul Educației a stabilit că acestea intră în vigoare începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026-2027. După aprobarea programelor, următoarele etape anunțate au fost elaborarea manualelor, pregătirea profesorilor și finalizarea standardelor naționale de evaluare.

Schimbarea nu îi afectează, în acest moment, în aceeași formă pe elevii care se află deja în clasele superioare de liceu, implementarea noului curriculum fiind una progresivă.

O altă situație importantă la începutul cursurilor este cea a manualelor pentru clasa a IX-a.

Elevii din această generație încep anul școlar fără noile manuale tipărite, procedurile de achiziție nefiind finalizate până la debutul cursurilor. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că elevii vor beneficia mai întâi de variantele digitale, iar manualele în format fizic ar putea ajunge în școli cel mai devreme în luna octombrie.

Profesorii care predau la clasa a IX-a urmează să primească, începând chiar cu 7 septembrie, materiale metodologice destinate aplicării noului curriculum și organizării primelor săptămâni de cursuri.

Începutul noului an școlar vine și într-un moment în care unele reguli privind bursele sunt încă în curs de definitivare.

Ministerul Educației a pus în consultare publică în luna august modificări ale metodologiei de acordare a burselor. Ministrul Mihai Dimian a declarat pe 4 septembrie că propunerea transmisă Guvernului menține bursa socială la 300 de lei pe lună și plata acesteia inclusiv în perioadele de vacanță, însă la momentul declarației măsurile trebuiau încă aprobate de Guvern pentru a intra în vigoare.

Există și o situație separată pentru elevii de clasa a IX-a din învățământul liceal tehnologic dual. Un proiect legislativ depus la Senat urmărește includerea explicită a acestora printre beneficiarii bursei tehnologice, în condițiile în care noua organizare a învățământului tehnologic a creat o problemă de încadrare în actualele prevederi ale legii. Prin urmare, și acest subiect trebuie urmărit după începerea cursurilor.

Pentru elevii care intră astăzi în bănci, primul modul va fi și primul reper important din calendar. Noul an școlar continuă fără întrerupere până vineri, 23 octombrie, după care începe vacanța de toamnă.

Urmează apoi modulul din noiembrie și decembrie, vacanța de iarnă, modulele din prima parte a anului 2027 și vacanța flexibilă stabilită la nivelul fiecărui județ. Pentru majoritatea copiilor, ultima zi de cursuri a acestui an școlar va fi 18 iunie 2027, iar elevii claselor a VIII-a și a XII-a vor încheia mai devreme pentru a intra în perioada dedicată examenelor naționale.

Astfel, anul școlar care începe astăzi păstrează sistemul cu cinci module și cinci vacanțe, dar aduce una dintre cele mai importante modificări din ultimii ani pentru liceu: intrarea primei generații de clasa a IX-a pe noile programe școlare.