Politica

Rareș Bogdan susține uniformele obligatorii: De ce să existe diferenţe de natură să-i frustreze

Rareș Bogdan susține uniformele obligatorii: De ce să existe diferenţe de natură să-i frustrezeRareș Bogdan: Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Rareș Bogdan susține introducerea uniformelor școlare obligatorii și le cere colegilor săi din PNL să voteze proiectul aflat acum la Camera Deputaților. Poziția europarlamentarului vine înaintea protestului anunțat de elevi pentru luni, 28 septembrie, când aceștia sunt îndemnați să vină îmbrăcați în negru la școală.

Rareș Bogdan s-a pronunțat în favoarea introducerii uniformelor obligatorii în învățământul preuniversitar și le-a cerut parlamentarilor din Platforma Liberal Conservatoare din PNL să susțină proiectul de lege.

Europarlamentarul liberal și-a argumentat poziția prin diferențele care pot apărea între elevi din cauza vestimentației și prin exemplele unor școli din alte state europene în care uniforma este deja folosită.

„Susţin cu toată tăria introducerea uniformelor şcolare obligatorii. Îi rog pe colegii mei din Platforma Liberal Conservatoare din PNL, 23 în total (astăzi), din care 17 în Camera Deputaţilor, să voteze legea! Şcoala nu este o paradă de modă, ci un spaţiu unde se formează caractere şi se configurează arhitectura unor destine!", spune Rareş Bogdan într-o postare pe Facebook.

Rareș Bogdan invocă diferențele dintre elevi

Europarlamentarul PNL a susținut că uniforma ar putea reduce diferențele vizibile dintre copiii care provin din familii cu posibilități financiare diferite. El a făcut trimitere și la școli cu tradiție din Marea Britanie, Franța și Elveția, unde uniformele sunt folosite de elevi.

„De ce să existe între copii diferenţe de natură să-i frustreze, să le inducă sentimentul excluziunii într-o eră a bullying-ului căruia, din nefericire, autorităţile îi găsesc soluţii pompieristice, pentru că n-a existat viziune strategică? De ce unii părinţi să se simtă în imposibilitatea de a oferi aceiaşi pantofi sau tricouri, flanele sau ghiozdane copiilor lor, nu de puţine ori cu calităţi peste nişa bine înţolită?", întreabă retoric Rareş Bogdan.

Acesta consideră că, în cazul unor licee cunoscute, uniforma și însemnele instituției sunt legate de tradiția și identitatea școlii.

"Haideţi să nu ne prefacem că nu pricepem!", îşi încheie Rareş Bogdan postarea.

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Elevi Italia. Sursa foto: AI

Proiectul a trecut de Senat

Proiectul privind introducerea uniformelor obligatorii a fost adoptat de Senat cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri.

Inițiativa legislativă a ajuns la Camera Deputaților, care este for decizional.

În jurul proiectului s-au conturat însă poziții diferite inclusiv în rândul partidelor parlamentare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că nu susține introducerea prin lege a uniformelor obligatorii și că le va cere deputaților formațiunii să voteze împotrivă.

El consideră că decizia privind uniforma ar trebui luată la nivelul comunităților școlare, nu stabilită printr-o regulă unică la nivel național.

Elevii vor protesta luni în școli

Consiliul Național al Elevilor și Uniunea Liceenilor Maghiari din România se opun proiectului și au anunțat un protest pentru luni, 28 septembrie.

Elevii care nu susțin introducerea uniformelor obligatorii sunt îndemnați să vină îmbrăcați în negru la școală.

Forma de protest este una simbolică: participanții vor purta aceeași culoare pentru a contesta tocmai ideea impunerii unei vestimentații uniforme. Reprezentanții elevilor susțin și că nu au fost consultați suficient în procesul legislativ.

Protestul se va desfășura în timp ce proiectul își continuă traseul parlamentar la Camera Deputaților.

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