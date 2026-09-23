Tensiuni uriașe la vârful Partidului Național Liberal pe fundalul negocierilor intense pentru formarea noului Executiv. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan lansează o serie de acuzații extrem de dure la adresa fostului prim-ministru Ilie Bolojan, recomandând în același timp parlamentarilor din Platforma Conservatoare să acorde sprijinul politic viitoarei formule guvernamentale conduse de Siegfried Mureșan.

În opinia eurodeputatului, instalarea unui cabinet investit cu atribuții depline reprezintă o urgență absolută pentru stabilitatea țării, însă prezența lui Ilie Bolojan în structura noului cabinet ar trebui evitată cu desăvârșire.

Într-o luare de poziție publicată pe rețelele de socializare, eurodeputatul descrie viitoarea formulă drept un guvern undercover Bolojan 2, subliniind însă necesitatea asigurării unei majorități parlamentare solide pentru a preveni riscul unui colaps instituțional și economic.

„România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. URGENȚĂ națională! Recomandarea mea, în calitate de disident, este ca parlamentarii din Platforma Conservatoare din cadrul PNL să voteze guvernul undercover Bolojan 2, pentru că fără un Executiv stabil, România se duce în cap. Guvern stabil, legitim. Dacă se poate, fără Bolojan înăuntru”, afirmă Rareș Bogdan într-o postare pe Facebook.

Demersurile conduse de premierul desemnat Siegfried Mureșan vizează coagularea unei susțineri formate din PNL, USR și UDMR. Potrivit declarațiilor făcute de Mureșan, configurația Executivului ar urma să includă câte o poziție de viceprim-ministru pentru fiecare formațiune din coaliție, fără ca persoanele propuse să fie confirmate oficial, deși scenariul desemnării lui Ilie Bolojan pentru una dintre aceste funcții din partea PNL a fost intens vehiculat.

Situația din spitale, infrastructură și proiectele cu finanțare europeană este atribuită de Rareș Bogdan deciziilor luate în timpul fostului mandat la Palatul Victoria. Europarlamentarul susține că problemele sistemice din economie impun decizii administrative rapide pentru a sprijini populația afectată de măsurile restrictive.

„Trebuie luate decizii rapid, milioane de români trăiesc sufocați de nesiguranța zilei de mâine. Nu știe nimeni dacă mâine nu ajunge la UPU și află că nu mai sunt anticoagulante. Sunt zeci de spitale lăsate fără bani, linii vitale de infrastructură înghețate, zeci de mii de oameni neplătiți deși muncesc pe fonduri europene și guvernul nu a făcut pre-plata, elevi fără manuale, proiecte locale întrerupte sau anulate, medicamente critice pe care furnizorii nu le mai aduc, sunt locuri unde nu mai este morfină, sunt primari disperați că au pierdut finanțarea la obiective cruciale pentru localități”, susține Rareș Bogdan.

Un alt punct critic din mesajul liberalului vizează pierderea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, atribuindu-i responsabilitatea directă fostului șef al Guvernului. În plus, politica de reducere a cheltuielilor publice este ironizată, europarlamentarul susținând că astfel de decizii au condus la închiderea multor firme și la scăderea consumului.

„Și mai grav decât orice: români care nu mai speră! Asta a reușit Bolojan, deși i s-a spus că este greșit.”

„Să taie bani era în stare și motanul Tom, putea fi și el premier. Economiști, experți independenți, colegi care mai pricep un pic de aritmetică au atras atenția că prin creșteri de taxe și sufocarea consumului intrăm într-o spirală a morții economice. Că deficitul scăzut din pix, falsificat pe spinarea a milioane de români, aruncă țara la gunoi. Mii de firme s-au închis. Oameni au rămas pe drumuri. Sau au plecat din țară. Dar nu și nu! Nu a ascultat. În continuare o ține pe-a lui”, afirmă europarlamentarul.

Eurodeputatul își continuă tirada susținând că politicile economice promovate în trecut au pus o presiune nejustificată pe persoanele cu venituri mici și pe categoriile defavorizate, acuzându-i totodată pe colegii de partid care continuă să sprijine această direcție politică.

„Este singurul premier din istoria României care a umblat la banii persoanelor cu handicap. Care a spus că analizează dacă taie bursele sociale. Care vrea să treacă drept economist, deși nu pricepe mai nimic din ea, și își bate joc de cele mai nevoiașe categorii sociale”, scrie Rareș Bogdan.

Atacul îi vizează direct și pe susținătorii din PNL ai fostului prim-ministru: „Oare colegii mei care încă îi lustruiesc steaua chiar nu observă că au pus-o pe mama lor politică de conjunctură în geam, ca să-i ia pensia?”

O altă temă abordată de Rareș Bogdan este reprezentată de tatonările dintre liderii politici pentru strângerea numărului necesar de voturi în Parlament. Acesta dezvăluie că realitatea politică a impus reluarea contactelor cu reprezentanții PSD, acuzând o lipsă de consecvență în abordarea publică a negocierilor.

„Să nu uit: aritmetica parlamentară le-a arătat colegilor că trebuie să pună mâna pe telefon, pentru a vorbi și cu reprezentanții S&D în România. Faptul că de vineri, Bolojan îl sună zilnic pe Grindeanu PeSeDe arată că omul și-a bătut joc chiar de colegii din BPN, pe care i-a expus, spunând că nu discută cu PSD, iar acum le caută votul. Și le propune noi rotative. Adică un linghișpir”, afirmă europarlamentarul.

Relațiile dintre formațiunile politice rămân însă complicate. Deși au existat discuții recente între Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu referitoare la calendarul învestirii, social-democrații au decis în conducerea partidului să nu acorde votul pentru Guvernul Mureșan, numind viitorul Executiv drept o continuare sub o altă denumire a fostei formule de guvernare. În plus, premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a declarat împotriva ideii de a împărți mandatul rămas până la alegeri printr-o nouă rotativă guvernamentală, invocând riscul de instabilitate.

În încheierea mesajului său, Rareș Bogdan susține că starea de blocaj prelungit putea fi evitată dacă nu existau ambiții politice personale și reamintește de încercările anterioare de formare a cabinetului.

„Alooo!! România putea avea guvern din iunie, când l-a trântit pe Veștea la vot. Un guvern cu 7 liberali!! România putea avea guvern chiar înainte de Veștea, dacă voința de putere nu-i sucea mințile lui Bolojan”, afirmă europarlamentarul.

Eurodeputatul concluzionează arătând că fostul premier ar fi înregistrat un regres substanțial în preferințele electoratului după eșecul formulei guvernamentale anterioare: „Care, să știți, după căderea guvernului Veștea, a pierdut 15% la levelul încrederii.”

Rareș Bogdan face parte din tabăra liberală care susține Platforma Conservatoare, grup inițiat în interiorul PNL de liderul Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. În repetate rânduri, europarlamentarul a pledat pentru reorientarea partidului către valorile liberal-conservatoare și a criticat tendințele de aliniere la doctrinele progresiste.