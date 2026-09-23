Gigantul tehnologic OpenAI a decis să sprijine Ucraina prin punerea la dispoziție, în mod gratuit, a unui sistem inovator de apărare împotriva atacurilor cibernetice. Această tehnologie bazată pe inteligență artificială are rolul de a proteja infrastructura civilă esențială, cum ar fi spitalele și centralele electrice, în fața amenințărilor din mediul online, anunță BBC.

Decizia vine într-un context critic. Conform datelor furnizate de Echipa de răspuns la incidente cibernetice din Ucraina (CERT-UA), țara s-a confruntat anul trecut cu aproape 6.000 de atacuri cibernetice.

Tehnologia oferită de companie, denumită Daybreak, are capacitatea de a depista rapid vulnerabilitățile din sistemele informatice și de a contribui la crearea unor soluții eficiente de remediere. În cadrul acestui parteneriat, autoritățile de la Kiev vor primi acces la GPT 5.6 Sol, unul dintre cele mai avansate modele dezvoltate de OpenAI.

Reprezentanții companiei au subliniat importanța strategică a acestei inițiative pentru populația civilă. „Protejarea infrastructurii civile înseamnă apărarea acesteia împotriva atacurilor fizice și digitale”, a declarat George Osborne, fost cancelar al Marii Britanii și actualul șef al OpenAI pentru țări. Astfel, „Oamenii să poată continua să trăiască, să muncească și să acceseze servicii esențiale”.

Agresiunea din spațiul virtual reprezintă o componentă constantă a conflictului regional, fiind utilizată intens încă din 2014. În acest context, sprijinul extern devine un factor decisiv pentru reziliența rețelelor ucrainene.

Rafe Pilling, director senior al departamentului de informații privind amenințările din cadrul unei firme de securitate cibernetică, a subliniat că operațiunile cibernetice ofensive rusești au fost „o componentă cheie” a agresiunii Kremlinului împotriva Ucrainei din 2014. „Orice inițiativă care consolidează eforturile de apărare cibernetică ale Ucrainei, deja extrem de capabile, dar puternic împovărate, este o evoluție binevenită și ar putea oferi un multiplicator valoros de forță”, a adăugat el.

Pe de altă parte, implicarea marilor companii din sectorul tehnologic are și o dimensiune practică pentru dezvoltatorii de software.

Jamie MacColl, cercetător senior specializat în domeniul cibernetic la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), a declarat pentru BBC că firmele de tehnologie occidentale sprijină Ucraina de ceva vreme. Parțial din motive altruiste, dar și pentru că obțin date și informații foarte valoroase dintr-un conflict activ.

„Având în vedere acest lucru, nu este surprinzător faptul că OpenAI oferă acum și servicii de securitate cibernetică defensivă”, a spus el. El a considerat că accesul la Daybreak ar fi util, mai ales având în vedere volumul atacurilor cibernetice rusești care vizează țara.

Totuși, el a menționat că Ucraina avea deja acces la instrumentele de inteligență artificială furnizate de concurenții OpenAI, precum Google.

Capacitățile cibernetice ale celor mai recente și puternice modele de inteligență artificială reprezintă o sabie cu două tăișuri. În timp ce pot deveni un sprijin de bază pentru apărătorii rețelelor, aceleași instrumente pot fi exploatate și de entitățile care derulează atacuri.

Identificarea punctelor slabe ale sistemelor, de exemplu, este utilă atât pentru apărătorii care doresc să blocheze hackerii, cât și pentru atacatorii care caută modalități de a se infiltra într-o organizație, potrivit sursei citate.