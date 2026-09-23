Republica Moldova. În regiunea separatistă din stânga Nistrului activează două şcoli militare, care, începând cu anul curent, au fost acreditate de Federaţia Rusă.

Astfel, promoţiile elevilor, educaţi în spiritul narațiunilor promovate de Rusia, au primit în 2026 documente de absolvire ruseşti. Acordarea documentelor rusești vine după ce, în anul curent, instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană au trecut printr-un proces de acreditare conform standardelor Federației Ruse.

Școala de cadeți din Bender este una dintre cele două instituții militarizate pentru minori din regiunea transnistreană. În anul de învățământ 2026–2027, aici au fost admiși 62 de copii.

Încă 65 de copii au fost înscriși la școala militară „Suvorov” din Tiraspol. În total, 127 de minori au fost admiși în acest an în cele două instituții. Față de 120 în anul precedent.

48 de elevi ai așa-numitului Corp republican de cadeți din Bender au primit în acest diplome de studii de model rusesc.

23 dintre aceștia au absolvit clasa a XII-a și își continuă studiile la așa-numita Universitate de Stat din regiune și la institutul juridic din Tiraspol. Alți 25 își continuă studiile la nivel liceal.

Organizaţia pentru promovarea drepturilor omului în stânga Nistrului, Promo-LEX, constată că minorii din şcolile militare sunt supuși unui regim asemănător celui militar: poartă uniforme, locuiesc în condiții de cazarmă și sunt supravegheați de personal militar.

Instruirea include și pregătire paramilitară. Promo-LEX susține că instituțiile îi pregătesc pe minori pentru integrarea ulterioară în structurile de forță și securitate controlate de regimul de la Tiraspol.

Promo-LEX constata încă în primăvară că alinierea sistemului educațional la standardele rusești contribuie la politizarea educației și la orientarea copiilor către spațiul informațional rus.

Organizația pentru drepturile omului a documentat în acest an și participarea copiilor din regiunea transnistreană la programe rusești de educație „patriotică”, axate pe promovarea narațiunilor istorice ruse și cultivarea unei legături identitare cu Federația

Rusă. În vara acestui an, copii din regiune au fost trimiși inclusiv la centrul „Artek” din Crimeea ocupată și la „Orlionok”, în Federația Rusă.