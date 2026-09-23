Norvegia pregătește un proiect minier de amploare care ar putea contribui la reducerea dependenței Europei de China pentru pământuri rare. Autoritățile de la Oslo urmăresc să aibă cel târziu în 2028 un plan pentru dezvoltarea instalațiilor necesare exploatării celui mai mare zăcământ cunoscut de astfel de resurse din Europa, potrivit Euronews.

Complexul Fen se află la aproximativ 150 de kilometri sud-vest de Oslo și este estimat să conțină 15,9 milioane de tone de oxizi de pământuri rare. Printre acestea se numără neodimul și praseodimul, materii prime folosite pentru producerea magneților de mare putere.

Acești magneți sunt utilizați în mai multe domenii strategice, inclusiv la fabricarea vehiculelor electrice, a echipamentelor pentru producerea energiei regenerabile și a unor sisteme de apărare.

Proiectul a fost întârziat de preocupările legate de impactul asupra mediului. Studiile efectuate în zonă au identificat 78 de specii de animale și plante aflate pe cale de dispariție, între acestea numărându-se specii rare de gândaci, arbori, mușchi și ciuperci.

Rare Earths Norway (REN), compania care deține drepturile de exploatare, susține că mina propriu-zisă ar fi „invizibilă”, deoarece extracția și concasarea minereului ar urma să se desfășoare sub pământ. Proiectul ar necesita însă construirea unor instalații de procesare la suprafață.

La începutul acestui an, guvernul norvegian a preluat de la municipalitate responsabilitatea pentru lucrările de planificare. Autoritățile analizează inclusiv posibilitatea identificării unor amplasamente alternative pentru instalațiile care ar urma să fie construite la suprafață.

„Obiectivul este să avem un plan în vigoare până cel târziu în 2028, dar, de preferat, înainte de acest termen”, a declarat miercuri, la o conferință de presă, ministrul Industriei, Cecilie Myrseth.

Guvernul norvegian consideră că exploatarea Complexului Fen ar putea contribui la consolidarea lanțurilor europene și occidentale de aprovizionare cu minerale critice.

În prezent, în Europa nu este exploatat niciun zăcământ de pământuri rare, ceea ce menține continentul dependent de importurile din China pentru aceste materii prime.

Pământurile rare sunt utilizate pentru fabricarea unei game largi de produse și tehnologii, de la telefoane inteligente și automobile electrice până la avioane de luptă. Uniunea Europeană le include pe lista materiilor prime considerate critice pentru economie și securitate.

Rare Earths Norway speră să înceapă exploatarea zăcământului în prima jumătate a anilor 2030. Proiectul este considerat de autoritățile norvegiene o posibilă sursă importantă de materii prime pentru Europa, însă dezvoltarea sa trebuie să țină cont și de impactul asupra mediului și de amplasarea instalațiilor de suprafață.