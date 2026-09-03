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Se schimbă temporar regulile pentru cei care merg în Norvegia. Atenționare MAE pentru români

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Se schimbă temporar regulile pentru cei care merg în Norvegia. Atenționare MAE pentru româniFrontieră. Sursă foto: Unsplash
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Norvegia, după ce autoritățile norvegiene au decis să reintroducă temporar controalele la frontierele interne, începând de vineri, 4 septembrie.

Se schimbă temporar regulile pentru cei care merg în Norvegia

Potrivit MAE, măsura va fi aplicată în perioada 4-14 septembrie 2026, în contextul funeraliilor de stat ale regelui Harald V, programate pentru 9 septembrie. Ministerul îi informează astfel pe românii care urmează să călătorească în Norvegia sau să tranziteze această țară că trebuie să ia în calcul existența controalelor temporare la frontiere pe durata deplasării.

Măsura este limitată în timp și va fi valabilă timp de 11 zile, în intervalul 4-14 septembrie.

Controale temporare în contextul funeraliilor regelui Harald V

Reintroducerea controalelor la frontierele interne a fost decisă de autoritățile norvegiene în contextul funeraliilor de stat ale regelui Harald V. Ceremonia este programată pentru 9 septembrie, iar controalele vor fi aplicate atât înainte, cât și după această dată.

Românii care se află deja în Norvegia, cei care tranzitează țara sau cei care au programate călătorii în perioada următoare sunt sfătuiți să țină cont de această măsură.

Logo MAE

MAE. Sursa foto: Arhiva EVZ

Unde pot cere ajutor românii aflați în Norvegia

Ministerul Afacerilor Externe anunță că cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României în Regatul Norvegiei.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situațiile dificile, speciale sau care au caracter de urgență, cetățenii români pot apela și telefonul de permanență al Ambasadei României.

Recomandările MAE pentru cei care călătoresc în Norvegia

MAE recomandă românilor care urmează să ajungă în Norvegia să urmărească informațiile și recomandările oficiale publicate de Ambasada României la Oslo și de Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul amintește, de asemenea, că persoanele care călătoresc în afara țării pot utiliza aplicația „Călătorește informat”.

Aplicația este disponibilă gratuit pentru telefoanele mobile și oferă acces la informații și recomandări de călătorie pentru cetățenii români aflați în străinătate.

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