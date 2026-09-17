Două bombardiere strategice rusești Tu-95MS, înarmate cu rachete de croazieră Kh-101, au efectuat un zbor de aproximativ cinci ore deasupra apelor internaționale din Mările Barents și Norvegiei, în apropierea nordului Norvegiei. Aparatele au fost monitorizate de două avioane de vânătoare F-35 ale Forțelor Aeriene norvegiene, care au decolat de la baza Evenes.

Zborul a avut loc marți, 15 septembrie, iar bombardierele rusești au rămas în spațiul aerian internațional. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul rus al Apărării și relatate de presa internațională, misiunea a fost prezentată de Moscova drept o „patrulare programată”.

Cele două Tu-95MS au decolat de la baza aeriană Olenia, situată în Peninsula Kola, la sud de Murmansk. Pe parcursul misiunii, bombardierele au fost escortate de avioane de vânătoare Su-33 ale Marinei ruse. Ministerul rus al Apărării a precizat că, în anumite etape ale traseului, formația a fost urmărită și de avioane de luptă străine.

Prezența bombardierelor strategice rusești în apropierea Norvegiei a determinat autoritățile de la Oslo să ridice în aer două avioane F-35 de la baza Evenes. Aparatele norvegiene au identificat și urmărit formația rusă, fără ca bombardierele să pătrundă în spațiul aerian al Norvegiei.

Imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării arată bombardierele cu rachete montate sub aripi. Este vorba despre rachete de croazieră Kh-101, arme cu rază lungă de acțiune utilizate de Rusia și în atacurile asupra unor ținte din Ucraina.

Prezența armamentului a atras atenția deoarece astfel de zboruri sunt urmărite îndeaproape de țările NATO din regiune. În acest caz, însă, bombardierele au rămas deasupra apelor internaționale.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că toate zborurile aviației militare ruse sunt efectuate în conformitate cu regulile internaționale privind utilizarea spațiului aerian internațional.

Moscova susține, de asemenea, că aviația rusă efectuează în mod regulat astfel de patrule deasupra apelor internaționale din zona Arcticii, Atlanticului de Nord, Pacificului, Mării Baltice și Mării Negre.

Zborul din 15 septembrie s-a desfășurat într-un context de activitate militară intensă în regiunea arctică și în apropierea Peninsulei Kola, unde Rusia are importante baze militare și navale. În aceeași zi, mai multe aeronave de supraveghere ale NATO și ale unor state nordice au operat în regiune, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor.