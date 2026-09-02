Ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce autoritățile germane au atribuit Moscovei incidentul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle. Guvernul și ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, au transmis marți mesaje de solidaritate cu Germania și au anunțat un răspuns comun al statelor europene și al aliaților NATO.

Executivul a anunțat că susține poziția Berlinului și consideră incidentul un nou exemplu al comportamentului provocator al Rusiei față de Uniunea Europeană și statele membre.

„Guvernul României îşi exprimă solidaritatea deplină cu Germania în urma atribuirii incidentului cu drona de la Leipzig statului rus. Acesta este un alt exemplu al comportamentului provocator al Rusiei faţă de UE şi statele sale membre”, a transmis Guvernul într-o postare pe X.

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a afirmat că România acționează alături de partenerii săi europeni și NATO după concluziile prezentate de autoritățile germane.

”În urma concluziilor autorităţilor germane potrivit cărora Rusia poartă responsabilitatea pentru atacul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle, acţionăm în mod colectiv şi ferm, în calitate de state membre ale UE şi aliaţi NATO”, transmite şi ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu.

Țoiu a declarat că România este una dintre țările care s-au confruntat cu activități hibride, ingerințe sau provocări atribuite Rusiei. Ţoiu precizează că ”România îşi exprimă solidaritatea deplină cu Germania şi cu celelalte state europene care au fost martore la activităţi hibride, ingerinţe sau provocări nesăbuite şi persistente din partea Rusiei şi România se numără printre aceste ţări”.

Ministrul interimar de Externe a anunțat că ambasadorul Rusiei va fi convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe din București.

”Aceste acţiuni nu vor rămâne fără răspuns. Am decis să-l convocăm pe ambasadorul Rusiei, la Bucureşti, la Ministerul Afacerilor Externe al României. Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acţiunile hibride ale Rusiei şi vom răspunde uniţi. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât şi disponibilitatea de a impune un cost real agresorului”, mai afirmă Oana Ţoiu.

Uniunea Europeană și mai multe state membre au convocat miercuri reprezentanți diplomatici ruși, într-un gest de solidaritate cu Germania după tentativa de atac cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle. Berlinul a atribuit incidentul Rusiei și a anunțat marți măsuri de retorsiune împotriva Moscovei.

Germania acuză Rusia că a trimis o dronă încărcată cu explozivi pe aeroportul din Leipzig, o bază militară importantă atât pentru armata germană, cât și pentru NATO.

Incidentul s-a produs la începutul lunii august, când o dronă încărcată cu explozibil a fost găsită pe Aeroportul Leipzig/Halle. Germania susține că Rusia este responsabilă pentru acest caz.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri că incidentul prezintă „caracteristicile unui act de terorism susţinut de un stat”.