Grindeanu, condiție pentru Siegfried Mureșan: Să renunțe la mandatul de europarlamentar dacă vrea să fie premier

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut miercuri premierului desemnat Siegfried Mureșan să renunțe la mandatul de europarlamentar, pentru a demonstra că își dorește cu adevărat funcția de prim-ministru. Declarațiile au venit după discuțiile de dimineață privind susținerea viitorului Guvern.

Grindeanu a susținut că Mureșan trebuie să facă un gest prin care să arate că își asumă responsabilitatea pentru România și a indicat demisia din Parlamentul European drept un astfel de gest.

„Să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcție”, a declarat liderul PSD.

Președintele PSD a afirmat că Mureșan ar trebui să demonstreze că își dorește funcția de premier prin renunțarea la mandatul de europarlamentar.

„Trebuie să demonstreze că își asumă toată responsabilitatea pentru România. Acesta, din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan”, a spus Grindeanu.

El a precizat că, în condițiile în care Mureșan a fost ales în Parlamentul European pe listele comune PSD-PNL, social-democrații nu s-ar opune unei asemenea decizii.

„Acum, având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție, și anume din cea de europarlamentar”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut că, în lipsa unui astfel de gest, Mureșan lasă impresia că nu își dorește cu adevărat să preia funcția de premier.

„Altfel, dă impresia – și noi am fost cât se poate de deschiși în aceste zile – că domnul Mureșan face doar un joc politic ieftin, în timp ce România se află în criză profundă”, a declarat acesta.

Liderul PSD a reluat și criticile privind susținerea politică de care beneficiază premierul desemnat.

„Până acum, prin toate acțiunile pe care le-a făcut, Siegfried Vasile Mureșan demonstrează că nu vrea să fie votat de alții din afara PNL, USR și, eventual, UDMR”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că Mureșan „pare că este doar așa, un pion al lui Ilie Bolojan”, despre care susține că ar urmări prelungirea crizei politice.

Sorin Grindeanu a criticat și declarațiile lui Mureșan privind economia și programul de guvernare.

„Am urmărit cu foarte mare atenție declarațiile domnului Siegfried Mureșan din ultimele zile, chiar și cele de acum aproximativ două ore și, din păcate, impresia pe care o lasă este că nu cunoaște absolut nimic din ceea ce trebuie făcut cu economia românească”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a continuat cu o formulare dură la adresa premierului desemnat:

„Din perspectiva noastră, nu ar fi decât un Bolojan second-hand, iar acest lucru, să știți, nu ține loc de program de guvernare. Absolut deloc. Chiar deloc.”

Liderul PSD i-a transmis lui Mureșan și să își schimbe atitudinea în relația cu celelalte formațiuni politice.

„Aș mai remarca și aș da un sfat: să lase mai puțin din aroganță, să vădească mai puțin sau să arate mai puțin tupeu.”

Președintele PSD a susținut că, de la desemnarea lui Mureșan pentru funcția de premier și până în prezent, nu a identificat în declarațiile acestuia o viziune economică suficient de clară.

„M-am străduit în aceste zile, chiar și astăzi de dimineață, m-am străduit să găsesc viziunea economică în spusele domnului Mureșan și vă spun sincer că, chiar și în ultima săptămână, de joi, de când a fost nominalizat și până acum – las atacurile de peste vară –, n-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarațiile au fost făcute în aceeași zi în care premierul desemnat Siegfried Mureșan a continuat discuțiile cu partidele și a prezentat elemente ale programului său de guvernare. Mureșan a transmis că intenționează să meargă în Parlament pentru votul de învestitură și că parlamentarii vor decide individual dacă susțin viitorul Guvern.