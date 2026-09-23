Justitie

Bărbat din București, trimis în judecată după ce ar fi îndemnat la violențe împotriva magistraților

Bărbat din București, trimis în judecată după ce ar fi îndemnat la violențe împotriva magistrațilorLaptop. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat din București a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce ar fi publicat pe Facebook mesaje prin care îndemna la comiterea unor infracțiuni împotriva magistraților și a familiilor acestora. Procurorii susțin că mesajele au fost publicate în august 2025 și că inculpatul ar fi încurajat publicul să recurgă la acte de violare de domiciliu, viol și ultraj judiciar.

Inculpatul a publicat un comentariu pe Facebook

Potrivit rechizitoriului, bărbatul ar fi făcut referire la judecători și procurori, precum și la membrii familiilor sau persoanele apropiate acestora.

„În luna august 2025, inculpatul a îndemnat publicul pe platforma online Facebook să săvârșească infracțiuni (de violare de domiciliu, de viol și de ultraj judiciar) împotriva magistraților români (judecători și procurori) și a membrilor de familie/apropiaților acestora, prin intermediul publicării unui comentariu scris (text) cu următorul conținut: „Magistrații, dacă n-au frică de Dumnezeu, poate n-ar fi rău să le fie insuflată o teamă oarecare, inclusiv cea propusă de către (…), în ultim instanță. Cred că respectiva persoană a fost victimă a sistemului judiciar, dacă a ajuns să propună așa ceva. Cumva, magistrații vor fi retribuiți și pentru perioada de suspendare a activității? Dacă, similar, vor proceda și alte categorii socio-profesionale, îndeosebi militarii, cei cu aceleași rigori și interdicții?””, se arată în comunicatul Parchetului.

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Proces. Sursa foto: AI

Bărbatul a comentat mesajul unui alt utilizator

Anchetatorii susțin că mesajul inculpatului a fost publicat ca răspuns la postarea unui alt utilizator al platformei Facebook. Acesta din urmă făcea, la rândul său, referire la acte de violență și infracțiuni sexuale îndreptate împotriva magistraților și a membrilor familiilor acestora.

„Stimați violatori, interlopi și traficanți de orice fel, vă rugăm, dați-ne o mână de ajutor în legătură cu cei ce împart dreptatea și faceți incursiuni pe domeniile lor personale, poate așa vor înțelege ce mult înseamnă să fii ‘balanță’! Fiți îngăduitori și violați-le doar fiicele, mamele și apropiatele, săvârșiți chiar și fapte de pedofilie dacă e nevoie, deoarece cei în cauză (judecătorii) sunt de acord cu astfel de îndeletniciri din moment ce dau sentințe gen ‘arest la domiciliu’, ori ‘suspendare’, ‘prescripție’, etc. Vă rugăm, fiți măcar odată unanimi cu noi ceilalți și ajutați-ne!”.

Judecătoria Sectorului 6 va judeca dosarul

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Sectorului 6 București, instanță competentă să soluționeze cauza în primă instanță.

Trimiterea în judecată marchează finalul anchetei penale, însă acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate de instanță. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoana trimisă în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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