Marea Britanie este pregătit să renegocieze înțelegerea parafată anul trecut privind cedarea arhipelagului Chagos către statul Mauritius, un teritoriu strategic din Oceanul Indian unde funcționează o importantă bază militară americano-britanică, anunță AFP.

Semnat în mai 2025 de administrația britanică, după o jumătate de secol de litigii și ani lungi de discuții diplomatice intense, documentul a fost blocat în aprilie 2026, ca urmare a contestării venite direct din partea președintelui Statelor Unite. Viitorul teritoriului insular a devenit astfel un punct sensibil în dialogul bilateral dintre Londra și Washington odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Liderul de la Washington a catalogat din nou înțelegerea drept teribilă, în cadrul primei sale întrevederi oficiale cu premierul laburist Andy Burnham, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York. În prezența prim-ministrului britanic, președintele american a subliniat că Regatul Unit va reanaliza întreaga situație.

Ulterior, Andy Burnham le-a precizat jurnaliștilor britanici că este necesar să se găsească un compromis între părți, adăugând că se lucrează din greu pentru a ajunge acolo. Eforturile diplomatice ale Londrei vin pe fondul încercărilor de a atenua reținerile Casei Albe față de o convenție stabilită inițial de fostul executiv condus de Keir Starmer, proiect ce primise în primă fază acceptul Washingtonului.

Poziția Cabinetului de la Londra a fost reconfirmată și de ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting. Acesta a admis public la BBC că acordul, în forma sa actuală, nu poate merge înainte fără susținerea Statelor Unite. Cu toate acestea, reprezentanții Guvernului britanic nu au avansat deocamdată o dată fixă pentru reluarea formală a negocierilor.

Evoluțiile recente confirmă faptul că dosarul Chagos a ajuns într-un punct mort, în condițiile în care Regatul Unit evită să acționeze fără un acord clar din partea partenerului american. Pentru premierul Andy Burnham, rezolvarea acestei dispute este văzută mai degrabă ca un pas necesar pentru restabilirea relațiilor fluide cu Statele Unite, evitând ca problema să afecteze alte teme internaționale majore, precum reglementarea inteligenței artificiale sau sprijinul acordat Ucrainei.

Înțelegerea inițială de restituire stipula că Marea Britanie păstra dreptul de închiriere pe o perioadă de 99 de ani a insulei Diego Garcia, menținând funcțională baza militară de acolo. În schimbul utilizării teritoriului, Mauritius urma să primească o sumă anuală de 101 milioane de lire sterline, adică aproximativ 120 de milioane de euro.

Baza din Oceanul Indian are o valoare strategică deosebită, fiind utilizată activ în cele două războaie desfășurate de SUA în Irak, între 1990-1991 și 2003-2011, dar și în operațiunile mai recente împotriva rebelilor huthi din Yemen.

Tensiunile legate de acest dosar au fost alimentate și de refuzul fostei administrații de la Londra de a permite utilizarea bazei de către bombardierele americane pentru operațiuni împotriva Iranului la începutul anului. Deși aprobase inițial retrocedarea, președintele SUA și-a schimbat ulterior poziția, numind decizia o mare stupiditate pe rețeaua Truth Social, pe fondul altor divergențe geopolitice europene.

Disputa privind Insulele Chagos are rădăcini adânci în istoria colonială. Marea Britanie a păstrat controlul asupra arhipelagului după ce Mauritius și-a proclamat independența în anul 1968. În perioada 1968-1973, autoritățile britanice au strămutat aproximativ 2.000 de locuitori nativi pentru a permite amenajarea facilităților militare de pe insula Diego Garcia. Deși instanțele internaționale și Organizația Națiunilor Unite au recomandat anterior încheierea administrării britanice, noile priorități de securitate transatlantică au schimbat radical cursul acestui proces diplomatic.