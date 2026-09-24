Dintr-o perspectivă din ce în ce mai alarmantă privind evoluția tehnologiei, ducele de Sussex atrage atenția asupra noilor provocări digitale cu care se confruntă generațiile tinere. Prezent la evenimentul Clinton Global Initiative, Prințul Harry a subliniat că noile instrumente bazate pe inteligență artificială pot reprezenta o amenințare mult mai profundă decât platformele tradiționale de socializare.

Relația tot mai strânsă dintre tineri și instrumentele digitale concepute pentru a oferi companie reprezintă un punct de cotitură periculos. Spre deosebire de canalele de comunicare existente până acum, AI-ul reușește să creeze legături mult mai profunde și mai greu de detectat.

„Tehnologia este mai persuasivă, mai intimă și mai puternică. Inteligența artificială învață cum să intre în relațiile noastre. Nu vrea doar atenția ta, vrea atașamentul tău”, a declarat ducele de Sussex, potrivit AP.

Această nouă avertizare vine în continuarea demersurilor începute anul trecut, când ducele de Sussex a adus în prim-plan efectele negative ale spațiului virtual asupra sănătății mentale a tinerilor. În 2024, el a tras un semnal de alarmă la CGI cu privire la modul în care rețelele sociale au contribuit la o „epidemie” de anxietate, depresie și izolare socială în rândul tinerilor din prezent.

Ca răspuns la aceste probleme crescânde, Harry și soția sa, Meghan, au anunțat atunci înființarea The Parents Network, prin intermediul fundației lor, Archewell. Proiectul urmărește sprijinirea familiilor afectate de pericolele din mediul online. Deși demersul a înregistrat progrese, Prințul Harry recunoaște că ritmul alert în care avansează tehnologia transformă această luptă într-un efort și mai dificil.

Deși societatea începe să conștientizeze riscurile la care sunt expuși copiii și adolescenții, măsurile administrative adoptate până în prezent sunt considerate insuficiente pentru a opri impactul negativ al tehnologiei.

„Există semnale majore că familiile, tinerii, experții și activiștii au reușit în sfârșit să trezească instituțiile în fața realității că această tehnologie poate provoca daune. Dar interdicțiile, înțelegerile și despăgubirile sunt soluții incomplete”, a spus Harry.

Evenimentul desfășurat în Statele Unite a marcat prima apariție publică a prințului Harry după ce el și familia sa s-au întors în Anglia în august, pentru o ședere mai lungă.

Preocupările legate de expansiunea inteligenței artificiale au fost completate și de alte personalități marcante prezente la conferință. Fosta secretară de stat Hillary Clinton a discutat, de asemenea, despre potențialele pericole ale inteligenței artificiale la conferință și a adăugat că abordarea riscurilor prin acorduri internaționale este un subiect pe care președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping ar trebui să îl discute în această săptămână.