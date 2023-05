În București s-a deschis un centru de socializare pentru seniori. Experiență unică la Noaptea Muzeelor

Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor a amenajat un vechi conac boieresc, care este situat în București, pe Intrarea Mântuleasa, la numărul 4. Aici funcționează un Centru de Socializare al Seniorilor Niciodată Singur, unde persoanele în vârstă pot avea parte de activități construite pe nevoile lor.

”Niciodată Singur este despre „a fi împreună”: împreună în cauza singurătății vârstnicilor, împreună pentru demnitate la orice vârstă, împreună prin voluntariat și implicare, pentru un impact de durată în viața bătrânilor noștri. Povestea a început în 2006, ca program dezvoltat de Fundația Regală Margareta a României pentru sprijinul vârstnicilor afectați de izolare socială și sărăcie. În plus, parteneriatul cu Asociația Les Petits Frères des Pauvres (Franța) ne-a echipat cu metode noi de mobilizare voluntară și instrumente de combatere a singurătății”, se arată pe pagina de internet a asociației.

Noaptea muzeelor pentru vârstnicii Capitalei

De manifestarea care are loc în fiecare an, cunoscută sub numele de ”Noaptea muzeelor”, seniorii din București sunt așteptați să socializeze la Căsuța Bunicilor.

Cei de la ”Asociația Niciodată Singur” mai susțin că îi așteaptă pe toți cei care se confruntă cu singurătatea și ”care resimt în mod acut nevoia de a fi din nou în mijlocul prietenilor, de a-și menține spiritul tânăr și de a crea noi amintiri frumoase”, scriu cei de la stirileprotv.

Evenimentul este programat a se derula pe data de 13 mai, între ore 16 și 20. Seniorii din București pot participa la ateliere menite să clădească prietenii și să descopere pasiuni noi.

”În cadrul Centrului de Socializare al Seniorilor derulăm activități dedicate seniorilor, create pornind de la nevoile acestora, abordând în fiecare zi a săptămânii diverse teme precum Viața sănătoasă, Artă, Implicare, Psihologie, Tehnologie, Relaxare, toate menite să le readucă membrilor bucuria de a socializa și de a forma noi prietenii”.

Asociația a deschis până în prezent trei astfel de centre, în afara celui din București, în Constanța, Brăila și Ploiești.