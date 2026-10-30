Românii vor putea achita amenzile de circulație sau alte sancțiuni direct de pe telefon, fără să mai introducă manual datele de plată. Noua funcționalitate este disponibilă prin GIA, asistentul digital bazat pe inteligență artificială, lansat de Autoritatea pentru Digitalizarea României în aplicația Ghișeul.ro.

Noul serviciu este disponibil pentru utilizatorii aplicației de Android și iOS și permite accesarea mai multor servicii publice prin intermediul unei conversații în limbaj natural. Asistentul poate fi utilizat la orice oră, iar persoanele autentificate își pot achita taxele, impozitele, amenzile și obligațiile de plată către ANAF.

Printre funcționalitățile introduse se numără și plata amenzilor prin simpla fotografiere a procesului-verbal. GIA analizează documentul și identifică automat informațiile necesare tranzacției, respectiv suma de plată, instituția care a emis sancțiunea și codul de plată. După verificarea datelor, utilizatorul poate confirma plata, iar întreaga operațiune poate fi finalizată în mai puțin de 30 de secunde.

Pe lângă plata amenzilor și a obligațiilor fiscale, asistentul digital oferă acces la mai multe servicii administrative. Utilizatorii pot achita rovinieta, pot descărca certificatul de cazier judiciar și pot consulta istoricul tranzacțiilor efectuate prin platformă.

GIA poate furniza informații personalizate pe baza datelor existente în profilul utilizatorului, dar și răspunsuri obținute prin consultarea informațiilor publice.

O altă facilitate vizează obținerea pașaportului. Asistentul poate prezenta lista documentelor necesare, etapele pentru programarea la ghișeu și modalitatea de achitare a taxei. Toate aceste informații pot fi solicitate direct prin conversația cu chatbotul, fără accesarea altor site-uri.

„Integrarea asistentului GIA în Ghișeul.ro marchează trecerea de la digitalizarea pasivă la servicii publice proactive și interoperabile”, a declarat Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.

Platforma Ghișeul.ro numără în prezent peste 3,6 milioane de utilizatori activi.

Pentru anul 2026, Autoritatea pentru Digitalizarea României are în plan dezvoltarea unor noi funcționalități pentru asistentul GIA. Printre acestea se numără extinderea numărului de servicii publice care vor putea fi accesate prin conversație, introducerea unui istoric al discuțiilor purtate cu chatbotul și permiterea accesului la asistent inclusiv persoanelor care nu dețin un cont pe platforma Ghișeul.ro.