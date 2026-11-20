În Formula 1, o oprire la boxe pentru schimbarea pneurilor durează doar câteva secunde, însă alegerea momentului potrivit poate depinde de analiza a mii de variabile. Printre specialiștii care construiesc instrumentele digitale din spatele acestor hotărâri se numără Ana Băltărețu, o tânără de 25 de ani din Cluj-Napoca, angajată ca inginer de inteligență artificială la Williams Racing, conform România TV.

Prin munca ei, tânăra dezvoltă modele informatice care sprijină echipa britanică în interpretarea datelor colectate în plină cursă. Evoluția sa profesională i-a adus și prezența în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, inițiativă prin care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României evidențiază tineri români cu rezultate notabile în știință și tehnologie.

Planul stabilit înainte de startul unui Mare Premiu poate fi dat peste cap în orice moment. O aversă neașteptată, degradarea accelerată a cauciucurilor sau apariția mașinii de siguranță pot grăbi decizia de a chema monopostul la boxe. Profitarea de o neutralizare a cursei poate aduce un câștig important, deoarece restul plutonului rulează cu viteză limitată.

Pentru a lua decizii rapide și fundamentate, inginerii combină telemetria transmisă de senzorii mașinilor, datele despre rivali și simulările pe calculator. Sistemele de inteligență artificială procesează accelerat aceste fluxuri de informații, însă decizia finală rămâne mereu în mâna oamenilor.

Unul dintre proiectele realizate de Ana Băltărețu se bazează pe computer vision, o tehnologie prin care algoritmii analizează imagini și extrag date relevante în timp real.

„Am lucrat la un model de computer vision care oferă informații suplimentare echipei noastre de strategie, live, în timpul curselor, ajutându-i să ia decizii mai informate, cum ar fi momentul în care mașina intră la boxe”, explică românca.

Ea subliniază că algoritmii pe care îi antrenează nu cresc direct viteza monopostului, ci le oferă inginerilor de performanță o bază de analiză mai clară și mai rapidă.

Interesul pentru tehnologie a apărut încă din copilărie. La 13 ani, Ana configura servere pentru Minecraft și exersa modelarea 3D în Blender. A absolvit Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, unde a luat parte la olimpiade de informatică și concursuri de robotică, numărându-se printre membrii fondatori ai echipei PrimeTech.

Mai târziu, a urmat cursurile de Computer Science and Engineering la Universitatea Tehnică din Delft, în Țările de Jos. La 24 de ani, a susținut interviurile pentru Williams Racing, o selecție care i-a verificat competențele de matematică, programare și inteligență artificială. Chiar dacă activează într-un sport urmărit la nivel global, ea recunoaște că motorsportul nu a fost marea sa pasiune de la început.

„Nu am ales acest job pentru că visam la Formula 1, ci pentru că proiectele erau cutting edge, iar oamenii de la care puteam învăța mi s-au părut excepționali.”

Astăzi, tânăra susține și sesiuni interne pentru colegi, arătând cum pot fi integrate soluțiile de inteligență artificială în diverse ramuri ale echipei, motiv pentru care a primit porecla „profesoara noastră de AI”.

Dincolo de activitatea din Formula 1, Ana își dorește să sprijine formarea noilor generații din țară, pledând pentru mai multe cluburi de robotică și cursuri gratuite de tehnologie. Ea însăși a participat la programul „Hai la Olimpiadă” și consideră că astfel de inițiative pot schimba traseul unui elev.

„Ce aduc eu este faptul că pun efort în munca mea zi de zi, iar în timp asta se vede. Investițiile mici se adună: nu vezi rezultatul acum, dar peste zece ani vei fi o persoană complet diferită, iar totul începe cu a-ți oferi o șansă.”