Un nou dom de căldură se instalează peste Europa în ultima parte a lunii septembrie și va menține temperaturi mult peste normal până la începutul lui octombrie. Aerul tropical va cuprinde în special vestul și centrul continentului, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în Spania, Portugalia și Franța.

Masa de aer foarte cald va avansa dinspre sud spre interiorul continentului, readucând temperaturi specifice verii într-o perioadă în care, în mod normal, valorile termice ar trebui să fie în scădere. Potrivit Severe Weather Europe, temperaturile vor ajunge în unele regiuni cu până la 10-14 grade Celsius peste valorile normale pentru finalul lunii septembrie. În Peninsula Iberică, maximele ar putea atinge din nou pragul de 40 de grade.

Fenomenul este asociat unei zone extinse și persistente de presiune atmosferică ridicată. Aerul cald rămâne astfel blocat în apropierea solului, iar temperaturile pot rămâne ridicate mai multe zile sau chiar săptămâni.

În perioada următoare, configurația atmosferică de deasupra Europei și Atlanticului va favoriza extinderea unei creste de presiune ridicată către vestul și centrul continentului. Domul de căldură va deveni tot mai bine conturat în ultima săptămână din septembrie și este prognozat să persiste până la sfârșitul lunii, cu efecte care se vor prelungi și la începutul lui octombrie.

Cele mai mari temperaturi sunt așteptate inițial în Spania, Portugalia și Franța.

Valul de aer cald va avansa ulterior spre Benelux, Germania, Polonia, regiunea baltică, Europa Centrală și Peninsula Balcanică.

Peninsula Iberică va resimți cel mai puternic noul episod de căldură. În centrul și sudul Spaniei și Portugaliei sunt prognozate temperaturi de peste 35 de grade Celsius, pe fondul unei mase de aer foarte uscate.

În centrul și nord-estul Spaniei sunt așteptate maxime cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori sunt prognozate de joi până sâmbătă, când temperaturile ar putea ajunge în unele regiuni până în jurul pragului de 40 de grade Celsius.

Valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru ultima parte a lunii septembrie.

Pe măsură ce domul de căldură se intensifică, aerul foarte cald va pătrunde și peste Franța. În sudul și centrul țării sunt prognozate temperaturi de aproximativ 34-36 de grade Celsius, în timp ce în nordul Franței și în regiunea Benelux maximele vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade.

De sâmbătă și până la începutul săptămânii următoare, masa de aer cald va continua să avanseze din Franța spre Benelux și Germania.

În vestul, centrul și nordul Germaniei, temperaturile vor reveni la valori de 25-29 de grade, iar în unele regiuni se vor apropia din nou de 30 de grade.

Aerul cald va continua apoi să se deplaseze către nord-estul Europei, inclusiv spre Polonia și regiunea baltică.

Domul de căldură va influența și zona Mediteranei, Europa Centrală și Peninsula Balcanică. De sâmbătă până la începutul săptămânii viitoare, masa de aer cald va rămâne prezentă deasupra Mediteranei și va avansa treptat spre nord.

Temperaturile vor urca din nou la aproximativ 27-29 de grade Celsius în mai multe regiuni, iar în nordul Italiei unele zone ar putea ajunge la 30 de grade.

Prognozele pe termen mai lung indică menținerea acestui tipar și în primele zile ale lunii octombrie.

În timp ce o mare parte din continent va fi afectată de temperaturi mult peste normal, vestul extrem al Europei se va confrunta cu un alt tip de vreme.

Circulația atmosferică va transporta cantități mari de umiditate către vestul Insulelor Britanice.

Sunt prognozate acumulări importante de precipitații din vestul Irlandei spre Scoția și până în sud-vestul Norvegiei.

În vestul Europei, temperaturile vor rămâne totuși ridicate pentru această perioadă. În centrul și sudul Angliei, maximele sunt prognozate să ajungă la aproximativ 24-27 de grade Celsius de joi până sâmbătă.

Persistența temperaturilor ridicate poate avea efecte asupra persoanelor expuse timp îndelungat la căldură, în special asupra vârstnicilor, copiilor, persoanelor cu afecțiuni preexistente și a celor care lucrează multe ore în aer liber.

Nivelul umidității poate influența puternic și temperatura resimțită. La o temperatură a aerului de aproximativ 35 de grade, o umiditate de peste 80% poate face ca organismul să resimtă valori apropiate de 50 de grade.

Noul episod de căldură va continua să se extindă peste Europa în ultimele zile ale lunii septembrie, iar prognozele indică menținerea temperaturilor peste normal și odată cu intrarea în luna octombrie.