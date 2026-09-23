Politica

Benzina a trecut de pragul psihologic de 10 lei. Ce măsuri urgente propune Siegfried Mureșan pentru domolirea prețurilor

Benzina a trecut de pragul psihologic de 10 lei. Ce măsuri urgente propune Siegfried Mureșan pentru domolirea prețurilorSursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Creșterea accelerată a prețului combustibilului pune o presiune tot mai mare pe șoferi și pe transportatori. În rețeauaOMV, benzina standard a depășit miercuri pragul psihologic de 10 lei pe litru, ajungând la un preț mediu de 10,05 lei pe litru în urma unei majorări recente de 6 bani. În același timp, la celelalte mari lanțuri de benzinării din țară, prețul benzinei standard a rămas la limita de 9,99 lei pe litru. Această serie de scumpiri succesive la pompă riscă să provoace efecte în lanț, reflectându-se direct în costurile de transport și în prețurile finale ale produselor de pe rafturile magazinelor.

Benzina a trecut de pragul psihologic de 10 lei. Ce măsuri urgente propune Siegfried Mureșan pentru domolirea prețurilor

Motivele din spatele acestor scumpiri au fost comentate de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Prezent miercuri seara la B1 TV, acesta a arătat că evoluția prețurilor este cauzată în mare parte de contextul internațional tensionat și de evoluțiile geopolitice recente.

„Evident că mă preocupă și mă îngrijorează. În parte sunt rezultatele șocurilor externe a situației din Orientul Mijlociu. Prețul benzinei, al combustibilului a crescut peste tot în Uniunea Europeană, dar e clar că noi trebuie să facem niște lucruri în energie”, a declarat premierul desemnat.

Siegfried Mureşan

Siegfried Mureşan. Sursă foto: Facebook

Soluțiile propuse de Siegfried Mureșan pentru sectorul energetic

Deși România beneficiază de surse variate de producție, prețurile achitate de populație rămân exagerat de mari. Pentru a corecta aceste dezechilibre, premierul desemnat susține că este nevoie de o schimbare strategică de abordare, centrată pe investiții masive în stocare, modernizarea infrastructurii și o administrare mai eficientă a companiilor de stat din domeniu.

„Avem un mix energetic bun, dar avem prețuri mult prea mari la energie pentru oameni. Avem nevoie de management performant la companiile în energie. Trebuie să investim în stocare, fiindcă noi producem prea multă energie la amiază când e soare afară și prea puțină seara când oamenii ajung acasă, dau drumul la diferite electrocasnice și consumă mai mult”, a explicat Mureșan.

Atragerea fondurilor europene și scăderea facturilor

Măsurile avute în vedere de viitoarea guvernare vizează de asemenea creșterea capacităților de interconectare și o absorbție mult mai accelerată a fondurilor europene alocate sectorului energetic, astfel încât efectele să se vadă direct în buzunarele cetățenilor.

„Deci trebuie să investim în stocare, în infrastructură, în interconectare, în management performant al companiilor energetice și să absorbim fondurile europene în energie pentru a reduce prețul energiei pentru oameni”, a mai spus Mureșan.

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