Guvernul, gazele OMV și planul SUA pentru pace

Astăzi, la podcastul Evenimentul Zilei, Mirel Curea îi are invitați pe Silviu Predoiu și Doina Gradea pentru o oră de discuții cu „fitilul aprins”. Intrăm abrupt în cele mai dureroase și importante subiecte ale momentului, analizând scena politică internă și marile mișcări geopolitice. Nu promitem că deslușim totul pe de-a-ntregul, dar garantăm o dezbatere tăioasă, fără menajamente!

Subiectele ediției de azi: Vom avea vreodată Guvern? Nominalizarea lui Luca Niculescu (propus de Nicușor Dan) agită apele. Lipsa de experiență politică este un obstacol real sau doar o falsă problemă? Alegerile din Saxonia: Surpriză sau un semnal de alarmă? Se va extinde acest val controversat în toată Germania? Impas peste Ocean: Este administrația Trump blocată?

Câtă încredere putem avea în informațiile care vin din SUA. Subiectul „Fantomă” - Contractul OMV: Adevărul despre gazele noastre. De ce am ajuns să depindem de OMV în loc să ne folosim propriile resurse? Zelenski și Putin, la aceeași masă? Intenția americanilor de a forța negocierile. Oprim războiul sau situația va escalada și mai rău?

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