Elevii și copiii de grădiniță încep anul școlar 2026-2027 luni, 7 septembrie, potrivit ordinului ministrului Educației nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial, iar pentru majoritatea elevilor cursurile se încheie pe 18 iunie 2027. Noul an începe cu aplicarea, pentru prima dată, a noilor planuri-cadru și programe școlare pentru clasa a IX-a, însă elevii intră la cursuri fără noile manualehttps://evz.ro/schimbari-majore-in-invatamantul-liceal-manualele-vor-fi-regandite.html tipărite, iar profesorii ar urma să primească reperele metodologice chiar în prima zi de școală. Tot din această toamnă intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele I-VIII, fără ca acestea să fie deocamdată legate direct de notele din catalog, conform edupedu.

Cu trei zile înainte de începerea cursurilor, mai sunt probleme fără răspuns: peste 12.000 de elevi care intră în liceele tehnologice duale riscă să nu primească bursa tehnologică, iar elevii care încep clasa a X-a nu știu încă ce Bacalaureat vor susține în 2029.

Modulul 1: de luni, 7 septembrie, până vineri, 23 octombrie 2026

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie 2026

Modulul 2: de luni, 2 noiembrie, până marți, 22 decembrie 2026

Vacanța de iarnă: de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027

Modulul 3: de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar

Vacanța mobilă: o săptămână, stabilită la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027

Modulul 4: începe, după caz, luni, 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, și se încheie vineri, 23 aprilie

Vacanța de primăvară: de sâmbătă, 24 aprilie, până marți, 4 mai 2027

Modulul 5: de miercuri, 5 mai, până vineri, 18 iunie 2027

Vacanța de vară: începe sâmbătă, 19 iunie 2027

Pe 5 octombrie 2026, Ziua internațională a educației, nu se organizează cursuri, potrivit structurii anului școlar.

Anul școlar 2026-2027 începe la data de 1 septembrie 2026 și se încheie pe 31 august 2027, iar pentru majoritatea elevilor are 36 de săptămâni de cursuri.

Prin excepție:

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 4 iunie 2027

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 11 iunie 2027

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 25 iunie 2027

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru în vigoare

Programele naționale Școala altfel și Săptămâna verde se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, stabilite de fiecare unitate de învățământ. Cele două programe trebuie planificate în perioade diferite.

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a ar urma să aibă loc în perioada 16-18 martie 2027:

16 martie 2027: Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2027: Matematică – probă scrisă

18 martie 2027: Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2027: Comunicarea rezultatelor

Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2027 este programată în perioada 22-25 martie:

22 martie 2027: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

23 martie 2027: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

24 martie 2027: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

25 martie 2027: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

9 aprilie 2027: Comunicarea rezultatelor

Potrivit proiectului de calendar al Evaluării Naționale 2027, elevii clasei a VIII-a ar urma să susțină probele scrise în perioada 22-25 iunie 2027:

22 iunie: Limba și literatura română

24 iunie: Matematică

25 iunie: Limba și literatura maternă

Cursurile elevilor de clasa a VIII-a se încheie pe 11 iunie.

În cazul Bacalaureatului, Ministerul Educației a anunțat forma finală a calendarului pentru 2027. Probele de competențe au loc în perioada 12-23 aprilie, iar probele scrise sunt programate astfel:

14 iunie: Limba și literatura română

15 iunie: Proba obligatorie a profilului

17 iunie: Proba la alegere a profilului și specializării

18 iunie: Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale sunt programate pe 23 iunie, iar rezultatele finale după contestații pe 1 iulie 2027.

Calendarul Evaluărilor Naționale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a din anul școlar 2026-2027 nu a fost publicat până la începutul lunii septembrie.

Din acest an școlar, însă, evaluarea elevilor din clasele I-VIII se raportează și la noile standarde naționale de evaluare, care intră în vigoare în anul școlar 2026-2027. Sunt stabilite cinci niveluri de performanță:

Avansat

Consolidat

De bază

În formare

În dificultate

Standardele au fost dezvoltate și pilotate anterior introducerii lor la nivel național. Deși standardele se aplică din anul școlar 2026-2027, nu există deocamdată o corespondență directă între cele cinci niveluri de performanță și notele din catalog. Documentele oficiale nu prevăd, de exemplu, că nivelul Avansat corespunde automat unei anumite note sau că nivelul Consolidat înseamnă notele 7 sau 8.

După primul an de aplicare, Ministerul ar urma să colecteze feedback, să facă eventuale modificări și ulterior să pregătească legătura dintre standardele de evaluare și sistemul de notare. Profesorii din clasele I-VIII trebuie să utilizeze aceste repere la clasă, fără ca transformarea în note sau calificative să fie automată în acest moment.

Una dintre cele mai importante schimbări ale anului școlar 2026-2027 îi privește pe elevii care intră în clasa a IX-a. Ei sunt prima generație pentru care se aplică noile planuri-cadru pentru liceu. Aplicarea acestora se face progresiv:

Clasa a IX-a: în anul școlar 2026-2027

Clasa a X-a: în anul școlar 2027-2028

Clasa a XI-a: în anul școlar 2028-2029

Clasa a XII-a: în anul școlar 2029-2030

Asta înseamnă că elevii care sunt acum în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a continuă să învețe după vechile planuri-cadru.

Odată cu noile planuri-cadru, elevii care intră în clasa a IX-a vor învăța și după programe școlare noi. Ministerul Educației a aprobat programele pentru sute de discipline din învățământul liceal, atât din trunchiul comun, cât și pentru disciplinele de specialitate de la filierele teoretică, tehnologică și vocațională. Și acestea sunt introduse progresiv, începând în acest an cu clasa a IX-a.

Deși noile programe se aplică din prima zi de cursuri, elevii care intră în clasa a IX-a nu vor începe școala cu noile manuale tipărite. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a declarat pentru Observator, că în jurul datei de 15 septembrie sunt așteptate rezultatele finale ale licitațiilor pentru manuale. Pentru loturile la care nu vor exista contestații pot fi semnate contractele și puse la dispoziție versiunile digitale.

După contractare, ar mai fi necesare aproximativ 3-4 săptămâni pentru tipărire, astfel că manualele fizice pentru care procedurile nu sunt contestate ar urma să ajungă la elevi în a doua parte a lunii octombrie. Pentru manualele la care apar contestații, termenul poate fi mai lung.

Mihai Dimian le-a recomandat profesorilor ca în primele 3-4 săptămâni să facă evaluarea cunoștințelor elevilor și să folosească, acolo unde este posibil, noțiuni comune cu vechile manuale până la apariția celor noi.

„Primele 3-4 săptămâni care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoştinţelor elevilor. De asemenea, manualele vechi au noţiuni care pot fi folosite, până la venirea celor noi”, a precizat ministrul pentru sursa citată.

Profesorii care trebuie să aplice noile programe școlare la clasa a IX-a ar urma să primească și repere metodologice pentru predare. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat la Observator, publicarea acestora pentru 7 septembrie, chiar în prima zi de cursuri. Până pe 4 septembrie, documentele nu sunt încă publicate.

Elevii care intră în clasa a IX-a în septembrie 2026 sunt generația pentru care Ministerul Educației pregătește noul examen de Bacalaureat în 2030. Au fost stabilite deja probele și disciplinele examenului, iar programele de Bacalaureat pentru această generație au început să fie publicate. Noul Bacalaureat este construit în legătură cu noile planuri-cadru și noile programe după care elevii vor învăța pe parcursul celor patru ani de liceu.

Există însă o necorelare pentru generația care intră acum în clasa a X-a. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede aplicarea noului Bacalaureat începând cu generația care a intrat în clasa a IX-a în anul școlar 2025-2026. Acești elevi ajung la Bacalaureat în 2029. Noile planuri-cadru și programe școlare sunt însă aplicate abia generației care intră în clasa a IX-a în 2026-2027, iar ordinul privind probele și disciplinele noului examen indică Bacalaureatul din 2030. Ministrul Mihai Dimian nu a clarificat până acum ce examen vor susține concret, în 2029, elevii care intră acum în clasa a X-a.

Elevii care intră acum în clasa a VIII-a nu au încă o situație legislativă definitivă privind examenul separat de admitere la liceu în 2027. Prevederile care permit anumitor licee să organizeze un concurs suplimentar de admitere au intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, iar Ministerul Educației a semnat actele necesare aplicării legii în vigoare.

Pe 2 septembrie, însă, Comisia pentru învățământ din Senat a votat în unanimitate pentru eliminarea examenului separat. Senatul este cameră decizională, iar votul final asupra proiectului de lege este programat pentru 8 septembrie. Situația juridică urmează însă să fie clarificată prin votul Parlamentului.

Din anul școlar 2026-2027, 43 de licee de stat și private pilotează planuri-cadru alternative. Elevii din aceste școli pot avea o organizare diferită a disciplinelor și a orarului, precum și o ofertă mai mare de discipline opționale. Programul a început inițial cu 32 de licee, după care alte 11 unități au fost adăugate, numărul total ajungând la 43.

Se schimbă și regulile pentru Curriculumul la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ). Un opțional poate fi organizat inclusiv pentru o grupă de minimum 8 elevi. De asemenea, aceeași disciplină opțională poate fi predată de mai mulți profesori. Pentru elevii de la profilurile Matematică-Informatică și Științe ale naturii apare și posibilitatea unei ore suplimentare de Limba modernă 2 prin CDEOȘ. La filiera tehnologică, ora suplimentară de Limba modernă 2 intră în curriculumul de specialitate.

La începutul anului școlar, regulile privind bursele elevilor sunt încă în curs de modificare. Cuantumurile aflate în discuție rămân cele din anul precedent: 450 de lei pe lună pentru bursa de merit și câte 300 de lei pe lună pentru bursa socială și bursa tehnologică.

Ministerul Educației a propus inițial ca bursele sociale să nu mai fie acordate în vacanțele școlare, ci doar în perioada cursurilor. După reacțiile publice, ministrul Mihai Dimian a anunțat pe 28 august că renunță la această modificare și că nu va propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale.

O problemă separată îi privește pe 12.368 de elevi care intră în clasa a IX-a la liceele tehnologice duale. Aceștia riscă să nu primească bursa tehnologică din cauza unei necorelări legislative produse odată cu reorganizarea învățământului profesional și tehnologic. Legea prevede acordarea bursei pentru elevii din învățământul profesional, în timp ce elevii care intră acum în sistemul dual sunt înscriși în noul învățământ liceal tehnologic.

Profesorii încep anul școlar 2026-2027 cu norma didactică generală de 20 de ore pe săptămână. Majorarea de la 18 la 20 de ore a fost introdusă prin Legea nr. 141/2025 și continuă să aibă efecte asupra constituirii catedrelor, mobilității profesorilor și numărului de ore care mai rămân disponibile pentru plata cu ora.

Profesorii care predau suplimentar în regim de plata cu ora primesc din nou un tarif mai mic începând cu 1 iulie 2026. Scăderea vine după modificarea indicatorului folosit la calculul plății cu ora, ca efect al creșterii salariului minim. Pentru anul școlar 2026-2027, profesorii au depus cererile pentru plata cu ora în zilele de 27 și 28 august, iar deciziile de repartizare pe post sau catedră sunt emise în perioada 2-4 septembrie.

Regulile privind degrevarea de normă a directorilor și inspectorilor au fost schimbate din nou chiar înainte de începerea școlii. După Legea nr. 182/2026 și Ordinul ministrului Educației nr. 5.519/2026, directorii și directorii adjuncți efectuează, ca regulă, 40% din norma didactică proprie. Pentru un profesor a cărui normă este de 20 de ore, 40% înseamnă 8 ore de predare pe săptămână. Există excepții pentru directorii unor unități cu efective mari de elevi, unde procentul poate scădea la 35% sau 30%. Inspectorul școlar general este degrevat total de norma didactică, inspectorul școlar general adjunct efectuează 20% din normă, iar inspectorii școlari efectuează 30%.

Noua metodologie CDEOȘ permite organizarea disciplinelor opționale inclusiv pentru grupe de minimum 8 elevi și permite ca un opțional să fie predat de mai multe cadre didactice. Pentru profesorii din liceele care pilotează planuri-cadru alternative există o schimbare și mai importantă: norma didactică poate fi constituită chiar integral din ore CDEOȘ. Prevederea reprezintă o derogare de la regulile generale de mobilitate și permite ca, în liceele-pilot, disciplinele opționale să constituie întreaga normă a unui profesor.

În anul școlar 2026-2027 începe și concursul pentru funcțiile de director și director adjunct. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a declarat pentru Tribuna Învățământului, că aproximativ 80% dintre actualii directori sunt interimari, „numiți sau prelungiți prin pixul inspectorului general”, și i-a îndemnat pe profesori să candideze la concurs.

Peste 7.800 de posturi de director și director adjunct ar urma să fie scoase la concurs. Concursul are loc însă în contextul în care inspectorii școlari generali și adjuncți care conduc inspectoratele și au atribuții în mecanismul de organizare a concursului sunt ei înșiși numiți prin detașare de ministrul Educației, nu prin concurs – situație denumită de Edupedu.ro „Pixiada”.

17 august: Publicarea posturilor vacante și temporar vacante de către inspectoratele școlare

14 septembrie – 2 octombrie: Depunerea dosarelor de înscriere

15 septembrie – 7 octombrie: Verificarea dosarelor

7 octombrie: Afișarea listelor candidaților admiși și respinși la înscriere

13 octombrie: Proba de evaluare a competențelor și aptitudinilor personale

20 octombrie: Proba scrisă

21 octombrie – 4 noiembrie: Evaluarea administrativă a proiectelor manageriale

12–27 noiembrie: Interviurile

9 decembrie: Afișarea rezultatelor finale

Până la 16 decembrie: Emiterea deciziilor de numire

Directorii declarați admiși vor intra în funcție la 1 ianuarie 2027.