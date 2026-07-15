Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial structura anului școlar 2026-2027, documentul care stabilește calendarul cursurilor, al vacanțelor și organizarea activităților educaționale pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar.

Elevii vor începe noul an școlar luni, 7 septembrie 2026, iar pentru majoritatea acestora cursurile se vor încheia vineri, 18 iunie 2027. La fel ca în ultimii ani, anul școlar va fi organizat pe module.

Din punct de vedere administrativ, anul școlar se va desfășura în perioada 1 septembrie 2026 – 31 august 2027 și va cuprinde 36 de săptămâni de cursuri.

Ministerul Educației menține actuala structură pe module, precum și programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, care vor fi organizate de fiecare unitate de învățământ în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Pentru elevii aflați în ani terminali sunt prevăzute calendare distincte. Elevii din clasa a XII-a, învățământ de zi, precum și cei din clasa a XIII-a, seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile la 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni, pentru a avea timp de pregătire înaintea examenului de Bacalaureat.

În cazul elevilor de clasa a VIII-a, ultima zi de școală va fi 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri, înaintea Evaluării Naționale.

Pentru elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional, anul școlar va avea 37 de săptămâni, iar cursurile se vor încheia la 25 iunie 2027.

Structura anului școlar păstrează și vacanța mobilă din luna februarie, iar inspectoratele școlare vor avea la dispoziție trei variante pentru stabilirea perioadei în care aceasta va fi acordată, față de două variante prevăzute până acum.

Perioada exactă va fi stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar și va fi comunicată unităților de învățământ și părinților.

Prin ordinul publicat în Monitorul Oficial, Ministerul Educației a decis să mențină organizarea actuală a anului școlar, respingând propunerile privind revenirea la structura pe semestre sau eliminarea ori comasarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Potrivit ministerului, cele două programe sunt deja incluse în cele 36 de săptămâni de cursuri, iar păstrarea actualului calendar permite organizarea examenelor naționale și a etapelor de admitere la liceu și facultate fără modificări ale calendarului educațional.