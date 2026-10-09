Polițiștii din Satu Mare, puși să cântărească zilnic lemnele de foc. Ce reclamă sindicatul Europol

Polițiștii din cadrul posturilor de poliție din județul Satu Mare ar fi obligați să cântărească zilnic lemnele pe care le folosesc pentru încălzirea sediilor, în urma unei dispoziții a inspectorului-șef, susține Sindicatul Europol. Reprezentanții organizației reclamă și existența unui sistem de raportare a cantităților de lemn utilizate și afirmă că polițiștii ar fi nevoiți să se ocupe inclusiv de crăparea și manipularea lemnelor.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, sindicaliștii au criticat dispoziția pe care o atribuie conducerii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare.

„Cum arată mintea odihnită a inspectorului-șef al IPJ Satu Mare! Poliţiştii din cadrul posturilor de poliţie ale IPJ Satu Mare sunt obligaţi, printr-o dispoziţie a conducerii, ATENŢIE!, să cântărească zilnic lemnele de foc pe care le ard în sobe pentru a se încălzi”, au transmis reprezentanții Europol.

Potrivit sindicatului, a fost stabilită o procedură care presupune informarea, cântărirea și raportarea cantității de lemne folosite pentru încălzire.

Reprezentanții Europol au criticat și sarcinile legate de pregătirea lemnelor pentru sobe, susținând că acestea nu fac parte din atribuțiile prevăzute pentru polițiști.

„Sigur, nu trebuie să trecem cu vederea nici provocările de a crăpa lemnele, în uniformă, cu toate dotările la purtător, de a le stivui şi manipula. Evident, niciuna dintre aceste sarcini nu este prevăzută în fişa postului şi nici nu reprezintă atribuţii ale Poliţiei Române, conform Legii nr. 218/2002”, au mai scris sindicaliștii.

Aceștia au publicat și imagini în care apar polițiști cântărind lemne.

Sindicatul susține că Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare nu are în dotare cântare care să poată fi folosite pentru această operațiune.

„Dacă vă întrebaţi cu ce instrument vor cântări poliţiştii lemnele, aici avem o mare necunoscută, pentru că IPJ Satu Mare nu are în dotare cântare. Cel mai probabil, poliţiştii vor aduce de acasă cântarele corporale ale soţiilor”, au ironizat reprezentanții Europol.