Polițiștii se plâng că li se rup pantalonii. Sindicatul Europol pune la îndoială calitatea materialelor

Sindicatul Europol atrage atenția asupra unor probleme legate de calitatea uniformelor polițiștilor, susținând că pantalonii din echipamentul de serviciu se rup frecvent, deși instituția continuă să plătească sume importante pentru aceste produse. În replică, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) arată că, în cadrul procedurilor de achiziție și recepție, furnizorii au prezentat documente care indică faptul că produsele respectă cerințele tehnice.

Reprezentanții Sindicatului Europol susțin că materialele din care sunt realizate pantalonii din uniforma polițiștilor sunt de o calitate slabă, motiv pentru care acestea se deteriorează în timpul folosirii.

„Pantalonii din uniforma de poliţie continuă să se rupă. Practic, sunt buni doar atunci când nu sunt purtaţi sau, dacă totuşi sunt purtaţi, ar fi bine ca poliţiştii să evite mişcările bruşte. De exemplu, să nu fugă după un infractor sau să nu fie nevoiţi să imobilizeze persoane agresive”, au afirmat reprezentanţii Sindicatului Europol, vineri, într-o postare pe Facebook.

Mesajul publicat de sindicat este însoțit de o fotografie în care se observă o pereche de pantaloni cu materialul rupt. Sindicaliștii susțin că, în ciuda problemelor semnalate de polițiști, instituția continuă să plătească sume mari pentru uniformele introduse în ultimii ani.

”Între timp, Poliţia Română continuă să plătească zeci de milioane de lei pentru noua uniformă comandată încă din 2022 şi care se livrează şi astăzi. Din păcate, pe sume atât de mari ajungem să primim materiale de o calitate îndoielnică, iar instituţia preferă să ignore criticile poliţiştilor care semnalează constant problemele legate de elementele de uniformă”, au susţinut sindicaliştii.

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că achiziția elementelor de uniformă a fost realizată după modificările legislative privind echiparea polițiștilor și în conformitate cu normele aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

”Astfel, până în prezent, la nivelul Poliţiei Române, procesul de achiziţie a elementelor de uniformă s-a desfăşurat în etape succesive, materializate prin încheierea acordurilor-cadru aferente perioadelor 2022-2024, 2025-2027, pentru contractarea uniformei de serviciu şi a uniformei de reprezentare şi ceremonialuri, conform normelor de echipare în vigoare.

Totodată, Inspectoratul General al Poliţiei Române a achiziţionat şi distribuit articole de echipament pentru toate cele 46 de unităţi din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române (inspectorate judeţene, şcoli/centre) conform strategiilor de echipare, fundamentate în baza solicitărilor de echipament ale poliţiştilor”, a arătat Poliţia.

Potrivit instituției, toate articolele din uniforma polițiștilor beneficiază de garanție pentru o perioadă de cel puțin un an de la momentul livrării. În această perioadă, produsele care prezintă defecte pot fi refăcute sau înlocuite de către furnizor. De asemenea, Poliția Română arată că informațiile privind atribuirea contractelor pentru furnizarea echipamentelor sunt disponibile public pe platforma SEAP, pentru a asigura transparența procesului de achiziție.

„Livrările articolelor de echipament au fost realizate în conformitate cu clauzele contractuale şi graficele de livrare la toate cele 46 de unităţi din cadrul Poliţiei Române (inspectorate judeţene, şcoli şi centre de formare), distribuţia produselor către poliţişti realizându-se din depozitele unităţilor. Precizăm faptul că, în cadrul procedurii de achiziţie, cât şi la momentul recepţionării produselor, furnizorii au prezentat buletine de analiză/rapoarte de încercare, iar parametrii determinaţi prin acestea s-au încadrat în specificaţiile tehnice de produs.

În situaţia în care au fost sesizate anumite neconformităţi, au fost efectuate verificări suplimentare la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie Bucureşti, pentru determinarea caracteristicilor materialelor din care sunt confecţionate articolele de echipament, rezultând că produsele au parametrii conform celor din specificaţiile tehnice de produs”, a explicat Poliţia.

Reprezentanții instituției mai arată că, încă din 2023, a fost stabilit un mecanism la nivelul structurilor teritoriale pentru gestionarea garanțiilor. Astfel, dacă apar probleme la elementele de uniformă, acestea pot fi înlocuite fără costuri pentru polițiști, iar angajații se pot adresa structurilor de profil din unitățile în care lucrează pentru remedierea situațiilor.