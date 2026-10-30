Proprietarii de case din România pot risca sancțiuni dacă nu respectă regulile locale privind numerotarea imobilelor, inclusiv cerințele referitoare la identificarea adresei. Amenda nu se aplică însă automat la nivel național, doar pentru că numărul locuinței lipsește de pe poartă: obligația și sancțiunea trebuie verificate în actele normative aplicabile localității respective, potrivit OUG nr. 97/2005.

Numărul imobilului este important pentru identificarea adresei de către autorități, echipajele de intervenție, serviciile de livrare și alte persoane care trebuie să găsească rapid o proprietate.

Pentru a afla dacă există riscul unei amenzi, proprietarii trebuie să verifice regulamentele adoptate de administrația locală și temeiul legal al eventualei sancțiuni.

În anumite localități, consiliile locale pot adopta hotărâri care stabilesc reguli privind numerotarea și identificarea imobilelor. Dacă o asemenea reglementare impune afișarea numărului într-un loc vizibil și prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligației, proprietarii pot fi trași la răspundere contravențională.

Regimul general al contravențiilor este stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Articolul 1 prevede că o faptă constituie contravenție numai dacă este stabilită și sancționată ca atare printr-un act normativ.

Prin urmare, simpla absență a plăcuței cu numărul casei nu înseamnă, în orice situație, că proprietarul va primi automat o amendă. Pentru stabilirea obligațiilor concrete trebuie consultată hotărârea aplicabilă în localitatea în care se află imobilul.

OUG nr. 97/2005 reglementează evidența persoanelor, domiciliul, reședința și actele de identitate. Actul normativ include prevederi referitoare la evidența adreselor și la situații precum renumerotarea imobilelor, dar nu trebuie interpretat ca instituind, prin el însuși, o amendă națională automată pentru lipsa numărului de pe poartă.

În privința sancțiunilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, regimul general este prevăzut de OG nr. 2/2001, cu modificările ulterioare.

În forma legislativă aplicabilă la 29 octombrie 2026, articolul 8 stabilește un plafon de până la 5.000 de lei pentru amenzile contravenționale instituite prin hotărâri ale consiliilor locale.

Acesta este un plafon general, nu cuantumul unei amenzi aplicabile automat pentru lipsa numărului imobilului.

Valoarea unei eventuale sancțiuni depinde de prevederile concrete ale actului normativ care stabilește contravenția și de circumstanțele în care aceasta este constatată.

Afișarea corectă a numărului facilitează identificarea locuinței și poate reduce timpul necesar pentru găsirea unei adrese. Acest aspect este relevant mai ales atunci când la domiciliu trebuie să ajungă ambulanța, pompierii sau alte echipaje de intervenție.

Un număr ascuns de vegetație, deteriorat ori greu de observat poate îngreuna identificarea proprietății. Chiar și atunci când nu există o sancțiune locală aplicabilă, menținerea numărului într-o stare bună și într-un loc vizibil este o măsură practică.

Proprietarii care vor să evite eventualele sancțiuni pot urma câțiva pași simpli: