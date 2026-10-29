Piața imobiliară din România se confruntă cu o dilemă tot mai vizibilă: românii continuă să își dorească o locuință în proprietate, însă prețurile ridicate și condițiile de creditare îi determină pe tot mai mulți să ia în calcul închirierea pe termen lung.

Datele publicate de Eurostat și Colliers arată că România rămâne o țară a proprietarilor, dar accesul la o locuință cumpărată devine o provocare pentru o parte a populației urbane.

Potrivit Eurostat, în 2024, aproximativ 94% dintre persoanele din România locuiau într-o gospodărie care deținea locuința, comparativ cu 68% la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, un studiu realizat la începutul anului 2025 de Unlock Market Research pentru Colliers a indicat că numai 73% dintre respondenții din mediul urban locuiau într-o proprietate personală.

Diferența dintre cele două cifre reflectă metodologiile și populațiile analizate, dar evidențiază și necesitatea de a privi separat situația generală a proprietății și accesul efectiv la locuințe în orașe.

Preferința pentru locuințele proprii are rădăcini istorice. După 1989, privatizarea locuințelor de stat a contribuit la formarea unei culturi în care proprietatea a devenit un obiectiv important pentru numeroase familii. Ideea că o casă proprie oferă siguranță financiară și stabilitate s-a transmis de la o generație la alta.

Această mentalitate continuă să influențeze deciziile de cumpărare. Pentru mulți români, plata unei rate lunare este preferabilă achitării chiriei, deoarece creditul poate conduce, în timp, la dobândirea unui activ imobiliar.

Totuși, posibilitatea de a cumpăra depinde de venituri, de economiile disponibile pentru avans, de costul locuinței și de condițiile impuse de bănci. Pentru tinerii aflați la începutul carierei, acumularea sumei necesare poate deveni un obstacol major, în special în orașele cu prețuri ridicate.

Un studiu publicat de Colliers la 13 martie 2025, realizat de Unlock Market Research pe un eșantion de 1.000 de respondenți, a identificat o scădere a interesului pentru achiziția unei locuințe.

Potrivit rezultatelor, intenția de cumpărare a coborât la 35% în 2025, de la aproximativ 44% în anii precedenți. Printre factorii menționați se numără creșterea prețurilor proprietăților și condițiile mai stricte de creditare.

Aceste rezultate nu înseamnă că românii au renunțat la obiectivul de a deveni proprietari. Ele indică însă faptul că o parte dintre potențialii cumpărători își reevaluează planurile, amână achiziția sau aleg să locuiască în chirie până când situația financiară le permite să facă un pas mai mare.

În acest context, închirierea poate reprezenta atât o soluție temporară, cât și o alegere pe termen mediu pentru persoanele care își schimbă frecvent locul de muncă sau nu doresc să își asume imediat un credit pe termen lung.

Creșterea prețurilor reprezintă o altă provocare pentru cumpărători. Conform studiului Deloitte Property Index 2025, prețul mediu al locuințelor din România analizate în raport a ajuns la 1.676 de euro pe metru pătrat în 2024, cu 11,5% peste nivelul din 2023.

În marile centre urbane, accesibilitatea diferă în funcție de cartier, tipul locuinței și veniturile cumpărătorilor. Pentru cei care nu dispun de economii suficiente, un credit ipotecar presupune nu doar plata avansului, ci și asumarea unor obligații financiare pe o perioadă îndelungată.

Dobânda, durata împrumutului și eventualele modificări ale veniturilor pot influența semnificativ costul total al achiziției. De aceea, comparația dintre chirie și rata unui credit trebuie făcută în funcție de situația fiecărei gospodării, incluzând cheltuielile de întreținere, taxele și costurile asociate proprietății.

Pentru studenți, angajații care se mută în alte orașe și persoanele aflate la începutul carierei, închirierea oferă flexibilitate. O locuință închiriată permite schimbarea cartierului sau a orașului fără procedurile și costurile asociate vânzării unei proprietăți.

În București, apropierea de metrou și de principalele zone de angajare reprezintă criterii importante pentru mulți chiriași. Cartierele bine conectate la transportul public pot fi atractive chiar și atunci când locuințele sunt mai mici, deoarece reduc timpul petrecut în trafic.

Potrivit declarațiilor agentului imobiliar Șerban Trâmbițașu, prezentate în materialul publicat de Evenimentul Zilei, garsonierele și apartamentele cu două camere se numără printre cele mai căutate locuințe de închiriat. Acestea răspund nevoilor persoanelor singure și ale cuplurilor, dar pot fi relevante și pentru cei care urmăresc să își limiteze cheltuielile lunare.

Cererea pentru chirii are și o componentă sezonieră. În apropierea începutului anului universitar, studenții care se mută în centrele universitare intensifică activitatea pe piață, iar locuințele bine poziționate pot deveni mai greu de găsit.

Piața chiriilor atrage și persoane care privesc locuințele ca pe o investiție. Totuși, randamentul trebuie calculat pe baza veniturilor efective și a tuturor costurilor, nu doar prin raportarea chiriei lunare la prețul de cumpărare.

De exemplu, o proprietate achiziționată cu 50.000 de euro și închiriată cu 350 de euro pe lună ar genera venituri brute de 4.200 de euro anual. Raportat la prețul de achiziție, randamentul brut ar fi de 8,4% pe an.

Acest calcul nu include perioadele în care locuința rămâne neocupată, reparațiile, impozitele, costurile de administrare sau eventualele dobânzi pentru un credit. Prin urmare, randamentul net poate fi considerabil mai mic.

Investiția depinde și de zona în care se află proprietatea, de starea clădirii, de accesul la transport și de cererea locală. Nici creșterea viitoare a prețului locuinței nu este garantată.

Datele disponibile conturează o piață în care dorința de a avea o locuință proprie rămâne puternică, dar posibilitățile financiare nu sunt aceleași pentru toți românii. În timp ce proprietatea poate oferi stabilitate pe termen lung, chiria permite flexibilitate și evitarea unui angajament financiar major.

În anii următori, evoluția veniturilor, a prețurilor locuințelor, a dobânzilor și a ofertei de închiriere va influența alegerile cumpărătorilor și chiriașilor. Deocamdată, datele nu indică dispariția preferinței pentru proprietate, ci o nevoie mai mare de alternative accesibile pe piața rezidențială.