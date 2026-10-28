Vânzarea unei locuințe în România presupune plata impozitului pe transferul proprietății, precum și posibile costuri notariale, cadastrale și de intermediere, în funcție de modul în care este realizată tranzacția.

În 2026, proprietarii trebuie să țină cont de regulile fiscale aplicabile, de documentele necesare și de cheltuielile care pot reduce suma încasată după semnarea contractului.

Costurile diferă în funcție de valoarea imobilului, de perioada în care acesta a fost deținut și de statutul fiscal al vânzătorului. În cazul tranzacțiilor încheiate între persoane fizice, impozitul pe transfer este, de regulă, reținut de notar, în timp ce TVA-ul poate deveni relevant în anumite operațiuni realizate de persoane impozabile.

Impozitul pe transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal este unul dintre principalele costuri suportate de vânzător. Potrivit regulilor fiscale aplicabile, cota de impozitare este stabilită în funcție de perioada de deținere a imobilului.

Pentru proprietățile deținute până la trei ani inclusiv, impozitul este de 3% din valoarea relevantă pentru calculul fiscal. Dacă imobilul a fost deținut mai mult de trei ani, cota este de 1%.

Impozitul se calculează la valoarea tranzacției, cu respectarea regulilor fiscale privind valoarea declarată și valoarea minimă relevantă stabilită prin studiile de piață utilizate de notari, atunci când acestea sunt aplicabile. Notarul public calculează și încasează impozitul la autentificarea contractului, apoi îl virează către bugetul de stat.

Este important ca proprietarii să nu confunde impozitul aplicat în funcție de perioada de deținere cu un impozit pe profit. Pentru vânzarea unui imobil din patrimoniul personal, regimul fiscal este diferit de cel aplicabil activităților economice desfășurate în mod obișnuit.

În cazul unei vânzări ocazionale între două persoane fizice, care își înstrăinează bunurile din patrimoniul personal, TVA-ul nu se aplică, de regulă.

Situația se poate schimba atunci când vânzătorul desfășoară o activitate economică și tranzacția intră în sfera de aplicare a TVA. Acest lucru poate fi relevant pentru dezvoltatorii imobiliari sau pentru persoanele care efectuează în mod repetat tranzacții ce au caracter economic.

Cota aplicabilă și eventualele scutiri sau regimuri tranzitorii depind de legislația în vigoare la data operațiunii și de îndeplinirea condițiilor legale. De aceea, nu este corect să se presupună că orice locuință nouă beneficiază automat de o cotă redusă de TVA.

Înainte de semnarea contractului, vânzătorul trebuie să verifice regimul fiscal concret al operațiunii, mai ales dacă imobilul face parte dintr-o activitate economică.

Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil se autentifică la notarul public. Onorariul notarial se stabilește în funcție de valoarea tranzacției și de regulile tarifare aplicabile, la care se pot adăuga TVA-ul aferent serviciilor notariale, dacă este datorat, și alte cheltuieli administrative.

În practică, costurile trebuie solicitate în scris înainte de programarea semnării, deoarece suma finală depinde de documentația necesară și de operațiunile efectuate.

O altă cheltuială este tariful pentru înscrierea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, perceput de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin oficiile teritoriale. În mod obișnuit, formalitățile de înregistrare sunt gestionate de notar, care transmite documentele către instituția competentă.

Trebuie făcută însă o distincție între costurile suportate pentru autentificarea contractului și cele pentru intabularea dreptului noului proprietar. Acestea sunt operațiuni diferite, iar plata lor se stabilește în funcție de serviciile solicitate și de înțelegerea dintre părți.

Pe lângă impozit și costurile notariale, proprietarul poate avea de suportat cheltuieli pentru pregătirea documentelor necesare tranzacției.

Printre acestea se numără:

Extrasul de carte funciară pentru autentificare, solicitat de notar pentru încheierea contractului.

Certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea locală competentă, care atestă situația obligațiilor fiscale aferente imobilului.

Documentația cadastrală, dacă sunt necesare actualizări sau corecturi ale datelor din evidențele oficiale.

Comisionul agenției imobiliare, dacă proprietarul a încheiat un contract de intermediere.

Costurile pentru obținerea unor acte suplimentare, în situațiile în care lipsesc documente sau trebuie clarificate aspecte privind proprietatea.

Comisionul agenției nu are o cotă unică impusă pentru toate tranzacțiile. Valoarea și partea obligată să îl achite depind de contractul de intermediere și de condițiile negociate.

Impozitul pe transferul proprietății din patrimoniul personal revine vânzătorului, potrivit regimului fiscal aplicabil. Acesta este calculat și încasat de notar în cadrul procedurii de autentificare.

În schimb, costurile notariale și tarifele de cadastru pot fi repartizate între cumpărător și vânzător prin acordul părților, cu respectarea obligațiilor legale. În multe tranzacții, cumpărătorul suportă cheltuielile pentru autentificare și înscrierea dreptului său de proprietate, dar această practică nu înlocuiește verificarea contractului și a înțelegerii concrete.

Dacă este implicată o agenție imobiliară, comisionul se plătește de partea prevăzută în contractul de intermediere. De aceea, atât cumpărătorul, cât și vânzătorul ar trebui să clarifice aceste obligații înainte de semnarea actelor.

În cazul imobilelor moștenite, al celor dobândite prin partaj sau al proprietăților deținute în coproprietate, stabilirea datei dobândirii și a bazei de calcul poate necesita verificarea actelor care atestă dreptul de proprietate.

Pentru o locuință moștenită, documentele succesorale sunt importante în stabilirea regimului fiscal aplicabil. În cazul partajului, divorțului sau al altor modalități de dobândire, tratamentul fiscal trebuie analizat în funcție de situația juridică exactă și de prevederile legale aplicabile.

Vânzările între rude nu sunt scutite automat de impozitul pe transfer doar pentru că părțile sunt membri ai aceleiași familii. Scutirile se aplică numai în situațiile expres prevăzute de lege și trebuie diferențiate în funcție de tipul operațiunii juridice.

Înainte de a stabili prețul final și de a semna contractul, proprietarul ar trebui să solicite notarului o estimare a impozitului și a costurilor aferente tranzacției. Dacă există o agenție imobiliară, trebuie inclus și comisionul convenit.

Suma netă încasată se determină pornind de la prețul de vânzare și scăzând cheltuielile care îi revin efectiv vânzătorului. Verificarea documentelor și a regulilor fiscale aplicabile la data tranzacției ajută la evitarea unor costuri neașteptate.

Concluzie: În 2026, costul vânzării unei case sau al unui apartament depinde de perioada de deținere, valoarea imobilului, situația fiscală a vânzătorului și cheltuielile convenite între părți. O estimare făcută înainte de semnarea contractului oferă o imagine mai clară asupra sumei care va rămâne proprietarului.