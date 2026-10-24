O casă veche poate fi o alternativă la achiziția unei locuințe noi, mai ales atunci când proprietatea are o amplasare bună, un teren generos sau o structură care permite modernizarea.

Totuși, prețul de achiziție nu reflectă întotdeauna investiția reală: fundația, instalațiile, acoperișul și izolația pot necesita lucrări costisitoare, unele imposibil de evaluat complet înainte de începerea renovării.

În România, costul unei renovări poate varia considerabil în funcție de starea construcției, suprafață, materialele folosite și amploarea intervențiilor.

Estimările publicate în 2026 indică valori de ordinul miilor de lei pe metru pătrat pentru renovările ample, iar lucrările de consolidare pot majora substanțial bugetul.

De aceea, înainte de semnarea contractului de cumpărare, evaluarea tehnică a imobilului este la fel de importantă ca negocierea prețului.

Aspectul exterior poate ascunde probleme care nu se observă la o vizionare obișnuită. Fisurile din pereți, deformările planșeelor, tasările fundației și urmele de infiltrații pot indica degradări care necesită investigații suplimentare.

Un inginer structurist poate evalua starea elementelor de rezistență și poate identifica eventualele necesități de consolidare. Este important să fie verificate și modificările realizate de foștii proprietari, în special dacă au fost îndepărtați pereți sau au fost făcute extinderi.

În cazul unei case construite din cărămidă, piatră, chirpici sau alte materiale tradiționale, soluțiile de renovare trebuie adaptate caracteristicilor construcției. O intervenție nepotrivită poate agrava problemele existente, inclusiv umezeala sau fisurarea pereților.

Instalațiile vechi reprezintă una dintre principalele surse de costuri suplimentare. Cablurile electrice, tablourile, conductele de apă și canalizare sau sistemele de încălzire pot necesita înlocuire, chiar dacă funcționează aparent normal.

Înlocuirea instalațiilor este mai simplă atunci când locuința se află în renovare completă. Dacă lucrările sunt amânate după montarea finisajelor, intervențiile pot presupune spargerea pereților și a pardoselilor, urmată de refacerea acestora.

Înainte de cumpărare, trebuie verificate și racordurile la utilități, capacitatea instalației electrice, sursa de încălzire și starea echipamentelor. În zonele fără acces la rețele publice, costurile pentru apă, canalizare sau încălzire pot influența semnificativ bugetul total.

Acoperișul este un alt element esențial. O învelitoare deteriorată poate permite pătrunderea apei, afectând șarpanta, termoizolația, tavanele și pereții interiori.

Verificarea trebuie să includă atât materialul de acoperire, cât și structura de susținere, jgheaburile, burlanele și zonele în care apa se poate infiltra. Uneori, înlocuirea câtorva elemente este suficientă; în alte situații, poate fi necesară refacerea întregului acoperiș.

Urmele de mucegai, tencuiala desprinsă și mirosul persistent de umezeală nu trebuie tratate doar ca probleme estetice. Este necesară identificarea sursei, care poate fi o infiltrație, o hidroizolație deficitară, condensul sau umezeala ascensională din sol.

Multe case vechi au o performanță energetică inferioară locuințelor construite după standarde recente. Pereții neizolați, ferestrele cu pierderi de căldură, podurile insuficient protejate termic și infiltrațiile de aer pot crește consumul pentru încălzire.

Modernizarea trebuie planificată în funcție de materialele și comportamentul clădirii. De exemplu, izolarea pereților fără rezolvarea problemelor de umezeală poate favoriza apariția condensului și degradarea finisajelor.

Înainte de alegerea soluțiilor, este utilă evaluarea anvelopei clădirii și, după caz, consultarea unui auditor energetic. Înlocuirea ferestrelor, izolarea podului și îmbunătățirea sistemului de încălzire pot fi prioritare, însă eficiența lor depinde de starea generală a locuinței.

Costul final depinde de lucrările necesare, nu doar de suprafața locuinței. Potrivit estimărilor publicate de platforme din domeniul construcțiilor, renovările parțiale, concentrate pe finisaje, pot porni de la câteva sute de lei pe metru pătrat. Lucrările ample, care includ instalații și modernizări, pot ajunge la câteva mii de lei pe metru pătrat.

Ca reper orientativ, un ghid de prețuri actualizat în 2026 indică aproximativ 2.500–4.500 de lei pe metru pătrat pentru renovarea completă a unei case, cu materiale și manoperă. Pentru o locuință de 100 de metri pătrați, acest interval ar însemna între 250.000 și 450.000 de lei. Estimarea nu trebuie interpretată ca o ofertă fermă și poate să nu includă toate costurile de proiectare, autorizare sau consolidare.

În cazul unei case cu probleme structurale, bugetul poate depăși aceste valori. De aceea, devizul trebuie întocmit după o evaluare la fața locului și trebuie să distingă între reparațiile obligatorii, modernizările utile și finisajele care pot fi amânate.

Pe lângă materialele și manopera propriu-zise, bugetul trebuie să includă cheltuieli precum:

expertiza tehnică și eventualele investigații suplimentare;

proiectarea și autorizațiile necesare;

demolarea finisajelor vechi, evacuarea molozului și transportul;

refacerea instalațiilor și a suprafețelor afectate de lucrări;

tratarea infiltrațiilor, a mucegaiului sau a lemnului degradat;

racordarea ori modernizarea utilităților;

eventualele lucrări de consolidare și amenajare a terenului.

Este prudent să existe și o rezervă financiară pentru situațiile descoperite după desfacerea pardoselilor, a tencuielilor sau a acoperișului. Mărimea acesteia trebuie stabilită în funcție de incertitudinile identificate la inspecție, nu doar prin aplicarea unui procent standard.

O casă veche poate fi o achiziție justificată dacă structura este sănătoasă, amplasarea corespunde nevoilor cumpărătorului, iar costurile de modernizare sunt previzibile. Terenul, accesul la utilități și posibilitatea de a adapta spațiile pot reprezenta avantaje importante.

În schimb, dacă sunt necesare consolidări ample, refacerea completă a instalațiilor și înlocuirea acoperișului, iar proprietatea are și probleme de umezeală, investiția trebuie comparată cu prețul unei case renovate sau al unei construcții noi.

Comparația corectă include prețul de cumpărare, taxele și costurile tranzacției, proiectarea, renovarea, cheltuielile neprevăzute și costurile de exploatare. Trebuie verificată și situația juridică a imobilului, inclusiv documentele cadastrale și legalitatea eventualelor extinderi.