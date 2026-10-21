Cu un buget de 100.000 de euro, cumpărarea unei case în România este încă posibilă, însă ofertele diferă semnificativ în funcție de localitate, suprafața terenului, starea imobilului și accesul la utilități. În timp ce în marile orașe prețurile pot depăși cu mult această sumă, în localitățile mai mici și în zonele rurale pot fi găsite locuințe care se încadrează în buget.

Anunțurile publicate pe platformele imobiliare arată că există proprietăți disponibile sub pragul de 100.000 de euro, inclusiv case individuale cu teren. De exemplu, pe Imobiliare.ro, în categoria caselor de vânzare de maximum 100.000 de euro, apar oferte din mai multe regiuni ale țării.

Printre exemplele prezentate în anunțuri se numără o casă cu două camere, situată în cartierul Lazaret din Sibiu, listată la 87.900 de euro. Proprietatea are o suprafață de aproximativ 84 de metri pătrați și un teren de 335 de metri pătrați.

O altă ofertă este în Holbav, județul Brașov, unde o casă cu patru camere, cu o suprafață de 115 metri pătrați și un teren de 314 metri pătrați, este scoasă la vânzare pentru 84.000 de euro. În Blejoi, județul Prahova, o locuință prezentată ca renovată, cu 500 de metri pătrați de teren, este listată la 83.000 de euro.

Și în zona Cheia, tot în județul Prahova, apare o casă de vacanță cu trei camere, o suprafață de 200 de metri pătrați și un teren de 500 de metri pătrați, la prețul cerut de 98.000 de euro.

Aceste exemple arată că bugetul poate acoperi proprietăți diferite, de la case potrivite pentru locuire permanentă până la locuințe de vacanță. Totuși, prețurile din anunțuri sunt prețuri solicitate de proprietari și nu garantează că tranzacțiile se vor încheia la aceleași valori.

Înainte de semnarea contractului, cumpărătorii ar trebui să verifice actele de proprietate, situația cadastrală, accesul la utilități și starea instalațiilor, a acoperișului și a fundației. O casă ieftină poate necesita investiții suplimentare importante după achiziție.

De asemenea, distanța față de locul de muncă, școli, magazine și servicii medicale poate influența costul real al locuirii. Pentru cei care urmăresc o casă cu grădină și mai mult spațiu, localitățile din afara marilor centre urbane pot oferi alternative interesante, cu condiția verificării atente a fiecărei proprietăți.