Renovarea unei case vechi începe cu verificarea structurii de rezistență, a acoperișului și a instalațiilor, înainte de alegerea finisajelor sau începerea demolărilor, potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC).

O evaluare tehnică realizată înainte de lucrări poate identifica infiltrațiile, fisurile, degradările ascunse și eventualele probleme juridice care pot întârzia proiectul sau pot majora bugetul.

În România, proprietarii care intenționează să renoveze o locuință trebuie să țină cont atât de starea efectivă a clădirii, cât și de reglementările privind autorizarea lucrărilor.

Cerințele diferă în funcție de intervențiile propuse, de amplasament și de statutul imobilului, în special dacă acesta se află într-o zonă protejată sau este monument istoric.

Înainte de începerea renovării, este important să fie evaluate fundația, pereții portanți, stâlpii, grinzile și planșeele, în funcție de tipul construcției. Fisurile diagonale, crăpăturile care se măresc, pereții înclinați sau diferențele de nivel ale pardoselilor pot indica probleme care necesită investigații suplimentare.

Nu orice fisură reprezintă un pericol structural. Unele pot apărea din cauza contracției materialelor sau a degradării tencuielii, însă diferențierea dintre defectele superficiale și cele structurale trebuie făcută de un specialist.

În cazul caselor construite din cărămidă, piatră, chirpici sau alte materiale tradiționale, evaluarea trebuie adaptată sistemului constructiv. Un inginer structurist poate stabili dacă sunt necesare consolidări și dacă anumite modificări, precum eliminarea unui perete sau realizarea unei deschideri noi, sunt sigure.

Acoperișul este o altă zonă care trebuie inspectată înainte de renovare. Țiglele deplasate, tabla deteriorată, elementele de lemn afectate de putrezire și jgheaburile defecte pot permite pătrunderea apei în interiorul clădirii.

Verificarea trebuie să includă și podul, astereala, căpriorii, coșurile de fum și punctele în care acoperișul se întâlnește cu pereții. Petele de umezeală de pe tavane sau din colțurile camerelor pot indica infiltrații active ori probleme mai vechi care nu au fost remediate corespunzător.

Este important să fie identificată cauza umezelii înainte de refacerea tencuielilor și a zugrăvelii. Acoperirea petelor fără eliminarea sursei poate duce la reapariția deteriorărilor după finalizarea lucrărilor.

În locuințele vechi, instalațiile pot fi uzate, subdimensionate sau incompatibile cu necesitățile actuale. Cablurile electrice deteriorate, tablourile electrice învechite, conductele corodate și scurgerile ascunse pot necesita înlocuire înainte de aplicarea finisajelor.

Un electrician autorizat poate verifica instalația electrică, inclusiv protecțiile și împământarea. Pentru instalațiile sanitare, trebuie urmărite eventualele pierderi de apă, starea conductelor și funcționarea evacuării.

Dacă locuința are centrală termică, sobă sau alte echipamente de încălzire, trebuie verificate starea acestora, evacuarea gazelor arse și respectarea cerințelor de siguranță aplicabile. Orice intervenție asupra instalațiilor de gaze trebuie realizată de operatori autorizați.

Înlocuirea instalațiilor înainte de montarea gresiei, faianței sau a pardoselilor poate evita spargerea ulterioară a finisajelor și costurile suplimentare.

Mucegaiul, tencuiala desprinsă, mirosul persistent de umezeală și petele apărute la baza pereților pot avea cauze diferite. Printre acestea se numără infiltrațiile, condensul, ventilația insuficientă și umiditatea ascensională din sol.

Identificarea sursei este esențială pentru alegerea unei soluții eficiente. De exemplu, îmbunătățirea ventilației poate ajuta în cazul condensului, dar nu rezolvă o infiltrație provenită din acoperiș sau dintr-o conductă spartă.

La casele vechi, trebuie verificată și compatibilitatea materialelor de renovare cu pereții existenți. Aplicarea unor straturi impermeabile peste zidării care trebuie să permită transferul vaporilor poate agrava acumularea umezelii, dacă soluția nu este adaptată construcției.

Înainte de contractarea lucrărilor, proprietarul ar trebui să verifice documentele imobilului, suprafața înscrisă în acte, eventualele extinderi și situația cadastrală. Diferențele dintre construcția existentă și documentație pot necesita clarificări înaintea unor intervenții mai ample.

În funcție de natura lucrărilor, poate fi necesară o autorizație de construire. Lucrările care afectează structura de rezistență, modifică aspectul arhitectural în situațiile reglementate sau presupun extinderea clădirii nu trebuie începute fără verificarea regimului legal aplicabil.

Pentru o casă monument istoric sau amplasată într-o zonă protejată, pot exista condiții suplimentare și avize specifice. Proprietarul ar trebui să solicite informații de la primărie și, dacă este cazul, de la autoritățile competente în domeniul patrimoniului înainte de a interveni asupra clădirii.

Costul renovării nu depinde doar de suprafața casei și de prețul finisajelor. Consolidările, refacerea acoperișului, schimbarea instalațiilor și remedierea infiltrațiilor pot reprezenta cheltuieli importante, mai ales atunci când problemele sunt descoperite după începerea lucrărilor.

Un deviz ar trebui să distingă între intervențiile necesare, lucrările recomandate și îmbunătățirile estetice. Este utilă și păstrarea unei rezerve financiare pentru situațiile neprevăzute, fără a presupune că toate problemele vor putea fi identificate înainte de desfacerea finisajelor.

Înainte de semnarea contractului, proprietarul ar trebui să solicite oferte detaliate, să clarifice materialele incluse, termenele de execuție și responsabilitățile echipei. Pentru lucrările tehnice complexe, proiectarea și supravegherea de specialitate pot reduce riscul unor intervenții greșite.