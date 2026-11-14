Un startup american care dezvoltă roboți militari nu a reușit să achite salariile angajaților, după ce directorul executiv și cofondatorul companiei ar fi împrumutat 4,6 milioane de dolari din fondurile firmei pentru a-și cumpăra o locuință. Compania, numită Foundation Future Industries, beneficiază de susținerea lui Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, care este investitor și consilier principal pe probleme de strategie, potrivit CNBC.

Firma cu sediul în San Francisco nu a efectuat plata salariilor la termenul stabilit, 30 octombrie, iar angajații nu și-au primit nici până în prezent banii.

Situația a provocat nemulțumiri în rândul personalului, mai ales în contextul împrumutului contractat de conducerea companiei.

Directorul executiv și cofondatorul Foundation Future Industries, Sankaet Pathak, ar fi obținut anul trecut unîmprumut de 4,6 milioane de dolari de la propria companie pentru a cumpăra o casă.

Documentele publice arată că o societate cu răspundere limitată, în care Pathak figurează drept asociat principal unic, a achiziționat în octombrie 2025 o proprietate în valoare de 4,6 milioane de dolari în Sausalito, California.

Pathak este și unicul membru al consiliului de administrație al startup-ului și deține majoritatea acțiunilor. Această structură de conducere ar fi ridicat semne de întrebare în rândul unor potențiali investitori, în special în privința mecanismelor de control și a modului în care sunt administrate fondurile companiei.

Investitorii existenți ar fi fost informați despre tranzacție prin documentele de raportare ale firmei, iar directorul ar fi descris suma drept un „împrumut pe termen scurt”.

„Iată ce se întâmplă într-o companie care nu are o guvernanță adecvată”, a declarat una dintre sursele citate de CNBC.

Un reprezentant al lui Sankaet Pathak nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Într-o notă transmisă angajaților în această săptămână, directorul a afirmat că depune eforturi pentru a obține banii necesari achitării salariilor restante.

Problemele financiare ale startup-ului nu ar fi apărut pentru prima dată în luna octombrie. Potrivit surselor citate de CNBC, în august, Foundation Future Industries a trecut printr-o altă perioadă cu dificultăți de lichiditate.

Atunci, plata salariilor a fost întârziată cu aproximativ două zile, iar compania a reușit să își achite obligațiile după ce a primit un împrumut de tranziție de la un investitor existent.

Noua întârziere a plăților a amplificat nemulțumirile angajaților, în condițiile în care firma încearcă să atragă capital suplimentar și să își dezvolte activitatea în sectorul roboticii militare.

Foundation Future Industries a atras atenția și datorită implicării lui Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite. Acesta a fost prezentat, într-un interviu televizat din aprilie, drept investitor al companiei și consilier principal pentru strategie. Valoarea participației sale nu este cunoscută public.

În timpul intervenției televizate, Eric Trump a vorbit despre importanța dezvoltării industriei americane de robotică.

„Trebuie să câștigăm bătălia în domeniul roboticii în Statele Unite ale Americii”, a afirmat acesta.

Startup-ul a ajuns în atenția publică și după discuțiile purtate cu Forțele de Apărare ale Israelului privind furnizarea unor roboți umanoizi.

Eric Trump nu a răspuns întrebărilor adresate de CNBC. Un reprezentant al său a declarat însă pentru Financial Times că acesta „nu a fost implicat în managementul, operațiunile, deciziile strategice sau activitățile comerciale ale Foundation”, inclusiv în contractele cu instituții guvernamentale.

Implicarea fiului președintelui american în companie a fost criticată anterior și de senatoarea Elizabeth Warren, care a descris situația drept „corupție la vedere”, după apariția unor informații potrivit cărora Foundation ar fi obținut contracte cu Pentagonul.

În ceea ce privește contractele militare, o sursă familiarizată cu situația companiei a declarat pentru CNBC că finanțările de 24 de milioane de dolari asociate Pentagonului nu au fost acordate direct startup-ului Foundation Future Industries.

Banii ar fi reprezentat fonduri pentru cercetare destinate companiei Boardwalk Robotics, achiziționată de Foundation la sfârșitul anului 2024.

Potrivit aceleiași surse, Foundation a folosit robotul „Alex”, dezvoltat de Boardwalk Robotics, ca bază pentru primul său model, Phantom MK-1.

Între timp, Sankaet Pathak încearcă să atragă sute de milioane de dolari, la o evaluare estimată la 3 miliarde de dolari. Directorul susține că firma este aproape de prezentarea unui robot umanoid capabil să utilizeze armament, care ar urma să concureze cu programele de robotică militară dezvoltate în China.

Problemele actuale ale Foundation Future Industries readuc în atenție și activitatea anterioară a lui Sankaet Pathak în sectorul tehnologiei financiare.

O altă companie fondată de acesta, Synapse, s-a prăbușit în 2024. Potrivit informațiilor apărute în presă, în perioada în care firma se apropia de faliment, Pathak ar fi contractat împrumuturi și de la această companie.