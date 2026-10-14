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Cum păstrezi căldura în casă fără să plătești mai mult la gaze. Soluțiile pe care le ai la îndemână

Cum păstrezi căldura în casă fără să plătești mai mult la gaze. Soluțiile pe care le ai la îndemânăTermostat. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O cameră care se încălzește greu poate fi un motiv de disconfort în sezonul rece, mai ales atunci când temperaturile scad brusc. Mulți oameni aleg să mărească temperatura setată la centrală, însă această soluție nu rezolvă întotdeauna problema. Există câteva măsuri simple care te pot ajuta să păstrezi căldura în locuință mai mult timp.

Nu acoperi caloriferul cu perdele sau mobilier

Un calorifer acoperit de perdele lungi, haine sau piese de mobilier nu poate încălzi camera la fel de eficient. Aerul cald trebuie să circule liber, astfel încât căldura să se distribuie în întreaga încăpere.

Lasă spațiu în fața radiatorului și evită uscarea rufelor direct pe acesta.

Dulapurile, canapelele sau alte obiecte voluminoase amplasate foarte aproape de calorifer pot împiedica răspândirea căldurii. Dacă ai posibilitatea, mută mobilierul astfel încât aerul cald să poată circula fără obstacole.

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Închide ușile camerelor pe care nu le folosești

Dacă vrei să păstrezi căldura într-o anumită încăpere, închiderea ușii poate limita transferul aerului către alte spații. Totuși, rezultatul depinde de instalația de încălzire și de modul în care este distribuită căldura în locuință.

Nu bloca gurile de ventilație și nu închide complet camerele dacă instalația sau sistemul de ventilare necesită circulația aerului.

Calorifer

Calorifer. Sursa foto: Pixabay

Elimină aerul din calorifer, dacă este cazul

Dacă radiatorul este rece în partea de sus și cald în partea de jos, este posibil să existe aer în instalație. Aerisirea poate îmbunătăți funcționarea caloriferului, însă procedura trebuie făcută corect, potrivit tipului de instalație.

Dacă radiatorul rămâne rece sau se încălzește neuniform chiar și după verificări, poate fi necesară intervenția unui instalator.

Verifică ferestrele și ușile pentru pierderile de căldură

Curentul rece care intră pe lângă ferestre și uși poate face ca o cameră să pară mult mai rece, chiar dacă radiatorul funcționează normal.

Verifică garniturile și zonele prin care pătrunde aerul. Benzile de etanșare potrivite pot ajuta la reducerea infiltrațiilor, dacă acestea sunt cauza problemei.

Folosește corect perdelele și jaluzelele

În zilele însorite, deschide perdelele pentru a permite pătrunderea luminii și a căldurii solare. Seara, închide-le pentru a limita pierderile de căldură prin ferestre. Ai grijă ca perdelele să nu acopere caloriferul.

Nu modifica permanent temperatura centralei pentru a încălzi mai repede camera

Creșterea temperaturii setate la centrală nu garantează că încăperea se va încălzi mai repede. Contează puterea radiatorului, temperatura apei din instalație, reglajele centralei, izolația și temperatura de la care pornește încăperea.

Dacă ai o centrală în condensare, reglarea temperaturii apei pentru încălzire la un nivel adecvat instalației poate contribui la eficiență. Setarea potrivită depinde însă de locuință, de radiatoare și de condițiile de afară.

Dacă o cameră rămâne constant mai rece decât celelalte, problema poate ține de echilibrarea instalației, de izolație sau de dimensionarea radiatorului.

Înainte de a crește temperatura centralei, merită să verifici dacă radiatoarele sunt libere, dacă există pierderi de căldură și dacă instalația funcționează corespunzător. Uneori, aceste ajustări sunt mai utile decât simpla modificare a termostatului.

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