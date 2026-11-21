Tenorul și contratenorul Cezar Ouatu a rămas fără cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur, după ce persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința sa din Chitila, județul Ilfov, în perioada 13-18 noiembrie. Poliția a deschis un dosar penal pentru furt calificat, iar anchetatorii urmează să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Artistul a confirmat că este victima furtului, într-o intervenție televizată și a făcut un apel către persoanele care au luat bunurile să le returneze. Acesta a subliniat că obiectele au, dincolo de valoarea materială, o semnificație sentimentală importantă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sesizarea a fost făcută vineri după-amiază, printr-un apel la 112, de către un bărbat în vârstă de 46 de ani. Acesta a reclamat că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința sa și ar fi sustras mai multe bunuri de valoare.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că intrarea în imobil s-ar fi făcut prin forțarea unei ferestre de la bucătărie. Furtul ar fi avut loc în intervalul 13-18 noiembrie 2026.

Din casă au dispărut cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur.

La locul incidentului au intervenit polițiști din cadrul Formațiunii de Investigații Criminale a Poliției orașului Chitila, alături de specialiști criminaliști din cadrul Poliției Chitila și Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.

În urma cercetării la fața locului, oamenii legii au identificat și ridicat urme de interes criminalistic, precum și urme biologice, care urmează să fie expertizate.

Anchetatorii au identificat și camere de supraveghere în apropierea locuinței. Înregistrările vor fi ridicate și analizate pentru a putea stabili împrejurările în care s-a produs furtul și pentru a identifica persoanele implicate.

În intervenția televizată, tenorul a confirmat că el este persoana căreia i-au fost furate obiectele și a transmis un mesaj celor care le-au luat, cerându-le să le înapoieze.

Artistul a explicat că bunurile au o valoare sentimentală deosebită și a făcut apel la cei implicați să renunțe la gestul lor și să le returneze, fără a formula ulterior pretenții.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru furt calificat. Cercetările sunt continuate de oamenii legii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Investigația vizează identificarea autorilor și recuperarea bunurilor sustrase.