Economie

Hackerii din Coreea de Nord au furat 400 de milioane de dolari în criptomonede

Hackerii din Coreea de Nord au furat 400 de milioane de dolari în criptomonedeHacker. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile americane spun că hackerii din Coreea de Nord, sponsorizați de stat, au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede folosind apeluri video false pentru a fura identitățile oamenilor, potrivit Reuters.

Mai mult de 900 de oameni au ajuns victime ale hackerilor din Coreea de Nord

Peste 900 de victime au căzut pradă schemei, pe care FBI o numește FaceStealer, în ultimele 18 luni, potrivit biroului.

Regimul nord-coreean se bazează pe veniturile din furtul de criptomonede la scară largă pentru a-și finanța programul de arme ilicite, furând miliarde de dolari în ultimii ani”, spune directorul cibernetic al FBI, Brett Leatherman.

Acest lucru vine la o săptămână după ce cea mai mare bursă de criptomonede din lume, Binance, a dezvăluit că hackerii au folosit interviuri de angajare false pentru a fura o sumă record de 6,3 miliarde de dolari (4,7 miliarde de lire sterline) de la companie.

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Cum funcționează înșelătoria FaceStealer

Agențiile americane de aplicare a legii au atribuit atacul cibernetic Binance, considerat a fi cel mai mare atac cibernetic cripto de până acum, unor actori legați de Coreea de Nord. Phenianul a negat această afirmație.

Autoritățile spun că FaceStealer, cea mai recentă schemă, „vizează agresiv” persoanele care lucrează în sectoarele criptomonedelor și web3, în special pe cele implicate în dezvoltarea și întreținerea de software open-source.

Potrivit FBI și Departamentului de Justiție al SUA, hackerii FaceStealer folosesc conturi de socializare false sau deturnate pentru a invita potențiale victime la apeluri video găzduite prin „versiuni impostoare” ale Zoom, Microsoft Teams și Google Meet.

Platforme digitale

Sursa foto: Dreamstime.com

Apoi, hackerii redau videoclipuri preînregistrate ale victimelor anterioare cu care ținta este familiarizată pentru a simula un apel legitim - cu excepția faptului că sunetul pare să funcționeze defectuos.

Apoi, pe ecranul țintei apare un mesaj, cerându-i să „repare” sunetul făcând clic pe un link. Această „remediere” ar descărca în cele din urmă un malware pe dispozitivul țintei, ceea ce le permite hackerilor să acceseze listele de contacte și aplicațiile lor, lărgindu-și astfel numărul de potențiale victime.

Hackerii ar înregistra în secret aceste apeluri și ar folosi înregistrările ca material pentru a-și înșela noile victime, potrivit autorităților americane.

Ce fac, de fapt, hackerii din Coreea de Nord

FBI a descris FaceStealer ca fiind „o schemă de inginerie socială extrem de eficientă, capabilă să înșele chiar și cel mai experimentat utilizator de computer, tehnic și conștient de securitate”.

„Acesta exploatează încrederea noastră în platformele omniprezente de videoconferință și în relațiile personale valoroase”, a declarat Patrick Grandy, director adjunct responsabil cu biroul din Los Angeles al biroului, într-un comunicat de joi.

„Dacă nu vă puteți imagina un scenariu în care ați putea cădea pradă acestuia, nu gândiți suficient de creativ.”

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