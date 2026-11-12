Cel mai bun moment din an să îți cumperi o locuință

Majoritatea oamenilor cred că primăvara și vara sunt cele mai bune perioade pentru a cumpăra o locuință. Atunci apar cele mai multe oferte, lumea se mută mai ușor, iar atmosfera pare mai optimistă.

În realitate, pentru cumpărătorii care știu să negocieze, noiembrie și decembrie pot fi lunile cu cele mai bune oportunități, spun experții în imobiliare.

Spre final de an, piața se liniștește. Mulți potențiali cumpărători amână căutarea până după sărbători, iar numărul de oferte active scade. În acest context, vânzătorii care au ținut proprietatea pe piață de luni de zile încep să obosească.

Au plătit comisioane, au făcut vizionări fără rezultat și simt presiunea de a închide tranzacția înainte de Anul Nou.

Psihologic, apare un efect puternic: dorința de a „scăpa” de grijă până la finalul anului. Unii vor să intre în noul an fără rata la bancă sau fără cheltuielile de întreținere ale unei locuințe goale.

Alții au deja o mutare planificată sau au nevoie de bani. Toate aceste motive îi fac mult mai deschiși la negocieri decât în aprilie sau mai, când cererea este mare și au de ales.

Mai puțină concurență între oferte

Șanse mai mari de a obține o reducere de preț

Posibilitatea de a negocia și alte condiții (reparații, termen de eliberare, includerea unor bunuri)

Vânzători mai motivați și mai puțin emoționali

Desigur, există și dezavantaje: oferta de locuințe noi este mai mică, iar unele proprietăți bune dispar din piață până în primăvară. Dar pentru cine caută o afacere bună, nu neapărat cea mai frumoasă casă din stoc, perioada este favorabilă.

Datele din piețe mature arată că reducerile față de prețul cerut inițial tind să fie mai mari spre finalul anului, tocmai din cauza scăderii numărului de cumpărători activi și a creșterii motivației vânzătorilor.

Noiembrie și decembrie nu sunt lunile cu cele mai multe opțiuni, dar pot fi lunile cu cele mai bune negocieri. Cine are răbdare, bani pregătiți și este dispus să caute în continuare poate profita de oboseala și presiunea vânzătorilor care vor să închidă anul.