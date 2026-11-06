Un cetățean român care ar fi încercat să spargă o locuință din Italia a fost găsit dormind în patul proprietarilor, după ce a petrecut mai multe ore în interiorul casei. Incidentul s-a produs în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, în localitatea Pratovecchio Stia, din provincia Arezzo, iar bărbatul a fost trezit în dimineața următoare de polițiștii alertați de un vecin, potrivit ANSA.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, locuința nu era ocupată permanent. Bărbatul ar fi profitat de absența proprietarilor pentru a intra în casă și a căuta bunuri pe care să le sustragă. Planul nu a mai continuat însă așa cum și-ar fi dorit: după ce a adunat mai multe obiecte, s-a întins într-un pat și a adormit.

Alarma a fost dată de un vecin, care a observat sau a auzit zgomote suspecte provenind din locuința nelocuită în acel moment. Acesta a anunțat autoritățile, iar polițiștii s-au deplasat la adresă pentru a verifica situația.

Ajunși în interiorul casei, agenții l-au găsit pe presupusul autor al spargerii dormind în patul proprietarilor. Bărbatul nu plecase din locuință după ce adunase obiectele, ci rămăsese acolo suficient de mult timp încât să adoarmă.

Intervenția polițiștilor a pus capăt tentativei de furt, iar situația neobișnuită a atras atenția prin împrejurările în care a fost descoperit suspectul.

Potrivit relatării publicate de Mediafax, bărbatul avea antecedente și le-ar fi explicat polițiștilor că era obosit și „puțin beat”. Acesta ar fi consumat o sticlă de vin înainte să adoarmă în locuința în care intrase.

Explicația oferită de suspect a fost legată, așadar, de oboseală și de consumul de alcool. Nu există însă, în informațiile prezentate de publicație, detalii suplimentare despre cantitatea sau valoarea bunurilor pe care le-ar fi adunat în casă.

Pratovecchio Stia este o localitate din provincia Arezzo, în regiunea Toscana. Incidentul din noaptea de 3 spre 4 noiembrie a avut loc într-o locuință care nu era folosită permanent de proprietari, împrejurare de care suspectul ar fi încercat să profite.

Cazul a fost relatat de presa italiană și preluat ulterior de Mediafax. Ancheta și eventualele măsuri judiciare trebuie analizate în funcție de informațiile comunicate oficial de autoritățile italiene