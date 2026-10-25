Cel puțin 12 persoane, dintre care șase minori, au fost rănite într-un incident armat produs în Tallahassee, Florida, în apropierea stadionului „Bragg Memorial” al Universității Florida A&M. Trei dintre victime se află în stare gravă, iar celelalte nouă sunt stabile, potrivit informațiilor transmise de poliția locală, potrivit Reuters.

Dintre cele 12 persoane rănite, 11 au fost împușcate. Victimele adulte sunt în număr de șase, iar ceilalți șase răniți sunt minori. Cel mai tânăr dintre aceștia are 11 ani.

„În acest moment, cel puţin trei dintre victimele incidentului armat au suferit răni grave, în timp ce starea celorlalte nouă este stabilă”, a transmis Departamentul de Poliţie din Tallahassee, într-un comunicat de presă.

Primele informații indică faptul că incidentul ar fi fost precedat de o altercație fizică. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-au desfășurat evenimentele și cine sunt persoanele implicate.

Ancheta a fost preluată de Unitatea pentru Infracțiuni Violente a Departamentului de Poliție din Tallahassee. Detectivii adună probe și discută cu martorii pentru a reconstitui împrejurările în care s-au produs împușcăturile.

„Unitatea pentru Infracţiuni Violente din cadrul TPD a preluat ancheta, iar detectivii lucrează pentru a stabili circumstanţele incidentului şi pentru a-i identifica pe cei responsabili. Ancheta este în plină desfăşurare. Informaţiile sunt preliminare şi pot suferi modificări pe măsură ce anchetatorii continuă să colecteze probe şi să discute cu martorii”, a mai transmis Poliţia.

Potrivit mărturiilor publicate pe rețelele de socializare, împușcăturile s-ar fi produs după meciul de întoarcere acasă al echipei Florida A&M, organizat în Tallahassee.

Pe 10 octombrie, nouă persoane au murit în urma unui atac armat produs vineri seară în Pennsylvania, Statele Unite, printre victime numărându-se și presupusul atacator, care s-ar fi împușcat, potrivit Fox News.

Polițiștii au fost chemați la o locuință cu puțin înainte de ora 17:00, ora locală, după ce martorii au semnalat că au văzut o persoană trăgând cu arma, înainte de a intra în casă.

Ofițerii au ajuns la adresă la scurt timp după ce au primit o alertă prin intermediul aplicației ShotSpotter, potrivit unui comunicat al Departamentului de Poliție din Erie.

Reprezentanții Poliției din Erie au transmis că toate focurile de armă fuseseră trase înainte de sosirea echipajelor.