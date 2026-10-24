Tensiunile dintre SUA și Iran atrag din nou atenția internațională, în contextul în care amenințările cu represalii militare s-au intensificat simțitor în ultimele zile. Oficialii militari iranieni transmit un mesaj categoric către Casa Albă, respingând ferm posibilitatea ca navele americane să mai poată naviga în apele strategice ale regiunii, conform AFP.

Șeful Statului Major al Forţelor Armate iraniene a afirmat că forțele navale ale Statelor Unite nu vor primi acceptul de a pătrunde în apele Golfului sub nicio formă. Declarația vine pe fondul escaladării verbale și militare dintre Teheran, Washington și Tel Aviv.

„Nu vom permite sub nicio formă şi în niciun moment prezenţa navelor militare americane în Golful Persic”, a declarat generalul Ali Abdollahi, citat de televiziunea de stat.

Avertismentul militarului iranian survine după ce Statele Unite și Israelul au amplificat amenințările privind eventuale lovituri asupra Republicii Islamice. Reacția oficialului de la Teheran a fost extrem de dură la adresa liderului de la Casa Albă.

„Preşedintele american probabil că visează să-şi vadă din nou forţele armate pătrundând în Golful Persic. Îşi va duce acest vis în mormânt”, a adăugat Abdollahi.

În paralel cu declarațiile politice și militare, situația din teren rămâne extrem de periculoasă. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, două petroliere au fost avariate grav de flăcări în urma impactului cu o mină marină în strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut public de Gardienii Revoluţiei printr-un comunicat postat pe platforma Sepah News.

Republica Islamică își menține revendicările privind controlul absolut asupra acestei rute navale esențiale. Prin strâmtoarea Ormuz se tranzita aproximativ o cincime din volumul global de hidrocarburi anterior declanșării conflictului armat de la sfârșitul lunii februarie, provocat de atacurile israeliano-americane îndreptate împotriva Teheranului.

Răspunsul Washingtonului a fost aplicarea unui blocaj sever asupra porturilor iraniene, în timp ce negocierile diplomatice dintre cele două state au ajuns într-un punct mort. După ce forțele iraniene au restricționat tranzitul prin strâmtoare, numeroase vapoare comerciale încearcă să traverseze zona fără permisiunea Teheranului, navigând aproape de coastele Sultanatului Oman.

Pe măsură ce un număr tot mai mare de petroliere încercau să părăsească Golful Persic beneficiind de escortă militară americană, operațiunile de hărțuire și atacurile s-au intensificat. Analiștii militari consideră că Republica Islamică dorește să transmită un semnal clar că își păstrează nealterată capacitatea de a perturba traficul maritim comercial.

Presiunea internațională continuă să crească, iar semnalele transmise de la Washington indică o decizie iminentă. Emisarul american Tom Barrack a sugerat că o acțiune militară împotriva Iranului ar putea fi declanșată într-un interval de timp foarte scurt.

Cu toate acestea, reprezentantul american a lăsat deschisă și o cale de ieșire din criză, precizând că preşedintele american Donald Trump era „deschis la un acord” cu Teheranul.