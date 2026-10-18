Iranul are un nou ministru al Apărării. Ce a transmis administrației Trump

Iranul are un nou ministru al Apărării. Parlamentul Iranului a aprobat duminică, 18 octombrie, numirea lui Mehrdad Akhlaqi Ketabchi în funcția de ministru al Apărării, la aproape opt luni de la moartea fostului titular al portofoliului, ucis la începutul războiului din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Noul ministru, care se află sub sancțiuni americane și europene, a avertizat Washingtonul că un nou atac asupra Iranului va primi un răspuns de amploare. Declarațiile au fost făcute în contextul informațiilor privind o posibilă nouă operațiune militară americană.

Mehrdad Akhlaqi Ketabchi are o experiență de mai multe decenii în industria militară iraniană, în special în domeniile aerospațial și al sistemelor de rachete. Acesta a ocupat funcții de conducere în sectorul de apărare și se află pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite și Uniunii Europene, din cauza activităților desfășurate în industria militară a Iranului.

În programul prezentat parlamentarilor, noul ministru s-a angajat să refacă infrastructura industriei de apărare și să accelereze dezvoltarea tehnologiilor militare.cPrintre obiectivele anunțate se numără și intensificarea colaborării cu societățile private care activează în domeniul apărării.

Akhlaqi preia funcția într-o perioadă marcată de tensiuni cu Statele Unite, după conflictul militar izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

În timpul prezentării sale în fața Parlamentului, Mehrdad Akhlaqi a transmis un avertisment administrației americane privind consecințele unei eventuale reluări a operațiunilor militare împotriva Iranului.

Declarațiile au venit după apariția informațiilor potrivit cărora armata americană ar lua în calcul utilizarea celei mai puternice bombe convenționale din dotare.

„Dacă inamicul american face o nouă greşeală de calcul, răspunsul curajosului popor iranian şi al luptătorilor islamului va fi surprinzător şi de amploare”, a declarat Akhlaqi, susţinând că Teheranul a luat măsuri pentru a contracara o eventuală utilizare a bombei cunoscute drept ”mama tuturor bombelor”.

Noul ministru a afirmat că autoritățile iraniene au pregătit măsuri pentru situația în care Washingtonul ar decide să folosească această armă.

CNN a relatat în cursul săptămânii că armata americană a pregătit planuri pentru eventuale noi lovituri asupra Iranului.cPrintre armele luate în calcul s-ar afla bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, cunoscută și sub denumirea de „mama tuturor bombelor”.

Aceasta este cea mai puternică bombă nenucleară din arsenalul Statelor Unite.

Potrivit informațiilor relatate de CNN, planurile militare ar putea viza infrastructura energetică și instalațiile nucleare iraniene, în eventualitatea în care președintele Donald Trump ar ordona reluarea atacurilor.

Utilizarea bombei nu reprezintă o decizie confirmată, ci una dintre posibilitățile prezentate în informațiile despre planificarea militară americană.

Mehrdad Akhlaqi a adresat și un avertisment direct președintelui Donald Trump, referindu-se la militarii americani aflați în regiune. Oficialul iranian a susținut că Washingtonul ar trebui să acorde prioritate retragerii forțelor sale și a amenințat cu pierderi în rândul personalului militar în cazul unui nou atac.

”Preşedintele american ar trebui să se concentreze asupra retragerii în siguranţă a forţelor sale din regiunea noastră. Dacă lansează o singură bombă, va vedea câţi dintre militarii săi vor fi scoşi din regiune pe targă”, a avertizat noul ministru iranian al Apărării.

Numirea lui Akhlaqi are loc la aproape opt luni după moartea predecesorului său, în prima zi a războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie.

Noul ministru urmează să conducă industria de apărare a Iranului și să pună în aplicare programul prezentat Parlamentului, în timp ce autoritățile de la Teheran avertizează asupra consecințelor unei noi intervenții militare americane.