Decizia lui Donald Trump de a suspenda noile sancțiuni americane împotriva Rusiei a stârnit nemulțumiri inclusiv în interiorul Partidului Republican. Mai mulți senatori și congresmeni i-au cerut președintelui să revină asupra măsurii, considerând că aceasta avantajează Moscova în contextul războiului din Ucraina. Potrivit AFP, criticile au apărut sâmbătă, la o zi după ce liderul de la Casa Albă a semnat ordinul executiv prin care a acordat derogări de la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația adoptată în septembrie.

Senatorul republican Thom Tillis, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de unele decizii de politică externă ale administrației Trump, a reacționat pe platforma X. Acesta a condamnat suspendarea măsurilor economice împotriva Rusiei.

„Este complet iresponsabil", a denunţat pe X senatorul republican Thom Tillis, critic frecvent al preşedintelui american în probleme diplomatice.

Tillis a susținut că administrația americană ar putea urmări reducerea prețurilor la energie prin alte măsuri, fără să relaxeze restricțiile aplicate Moscovei.

„Dacă preşedintele doreşte cu adevărat să facă să scadă preţurile la energie, el poate să o facă rezolvând problema iraniană, nu făcând favoruri lui Vladimir Putin", a adăugat el.

Nemulțumirile au fost exprimate și de senatorul republican Ted Cruz, care a criticat decizia într-o intervenție la postul Fox News. Acesta a considerat că acordarea derogării reprezintă o "eroare".

Vineri seară, Donald Trump a emis un ordin executiv prin care a suspendat aplicarea mai multor sancțiuni prevăzute de o lege adoptată de Congres în septembrie. Restricțiile urmau să afecteze în special sectorul energetic rusesc și erau parte a măsurilor prin care Statele Unite încercau să sprijine Ucraina.

Actul normativ, cunoscut drept Graham Act, a fost promulgat la jumătatea lunii septembrie și reprezintă prima inițiativă legislativă majoră a Congresului împotriva Moscovei după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Administrația americană își exprimase acordul pentru această legislație încă de la începutul verii. Noile restricții urmau să intre în vigoare la scurt timp după emiterea ordinului prezidențial.

Suspendarea sancțiunilor a fost decisă la câteva zile după un acord între Statele Unite și Rusia privind relaxarea restricțiilor care împiedicau importurile americane de motorină rusească. În urma acestei înțelegeri, Washingtonul ar putea importa cantități importante de combustibil provenit din Rusia.

Decizia administrației Trump intervine în condițiile în care creșterea prețurilor la pompă reprezintă o preocupare pentru republicani înaintea alegerilor legislative programate la începutul lunii noiembrie.

Măsura a fost criticată și de autoritățile de la Kiev, care au reacționat sâmbătă la suspendarea sancțiunilor americane.

Deputatul republican Michael McCaul s-a alăturat criticilor și a cerut administrației americane să renunțe la suspendarea sancțiunilor.

„Cer preşedintelui să dea înapoi", a invitat la rândul său deputatul republican Michael McCaul, care apără textul adoptat în septembrie la iniţiativa senatorului Lindsey Graham, decedat în vară.

Legea privind sancțiunile împotriva Rusiei poartă numele fostului senator Lindsey Graham, care a susținut adoptarea unor restricții economice suplimentare împotriva Moscovei. Graham a murit în vara acestui an. Un alt senator republican, John Cornyn, a criticat hotărârea Casei Albe, invocând poziția pe care ar fi avut-o fostul său coleg față de această măsură.

„Lindsey ar fi întristat", a scris pe X senatorul republican John Cornyn.

Decizia de suspendare a sancțiunilor a fost contestată și de reprezentanții Partidului Democrat, aflați în campanie pentru recâștigarea controlului asupra Congresului. Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a criticat măsura adoptată de administrația republicană și a susținut că aceasta reprezintă un avantaj pentru președintele rus Vladimir Putin.

„Trump tocmai i-a dat lui Putin cel mai frumos cadou de aniversare", a spus liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, într-un comunicat.

Criticile formulate de republicani și democrați au apărut după ce Donald Trump a decis să acorde derogări de la sancțiunile adoptate cu doar o lună înainte de Congresul american.

Deși noul ordin suspendă aplicarea unor prevederi ale Graham Act, sancțiunile americane deja existente împotriva Rusiei nu sunt eliminate prin această măsură.