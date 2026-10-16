Trezoreria Statelor Unite a respins avertismentele Fondului Monetar Internațional (FMI) privind creșterea datoriei publice americane, contestând fiabilitatea prognozelor instituției și apărarea strategiei economice a administrației de la Washington.

Disputa are loc într-un moment în care datoria SUA a depășit 40.000 de miliarde de dolari, iar sustenabilitatea finanțelor publice americane se află în centrul dezbaterilor economice internaționale.

Schimbul de declarații a avut loc în contextul reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale, desfășurate la Bangkok. David Zervos, consilier recent numit al secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, a criticat evaluările Fondului, după ce directoarea generală a instituției, Kristalina Georgieva, a cerut măsuri suplimentare pentru stabilizarea datoriei americane.

David Zervos a susținut, într-o declarație acordată CNBC, că analizele FMI trebuie evaluate și prin prisma erorilor de prognoză din trecut.

„Când citim analizele FMI, este bine să ne amintim cât de problematice au fost prognozele instituției în trecut”, a declarat oficialul, potrivit publicației americane.

Zervos a invocat estimările formulate înaintea crizei financiare globale, evaluările referitoare la Asia de Sud-Est înaintea crizei din 1997 și prognozele privind economiile Rusiei și Argentinei. El a amintit, de asemenea, evaluarea inițială potrivit căreia inflația din Statele Unite ar fi fost temporară.

Prin aceste argumente, reprezentantul Trezoreriei a pus sub semnul întrebării soliditatea avertismentelor FMI. Critica sa nu schimbă însă datele privind nivelul datoriei americane și nici nu elimină problemele bugetare semnalate de economiști.

Kristalina Georgieva a avertizat că o creștere economică puternică nu va fi suficientă, de una singură, pentru a aduce datoria federală a Statelor Unite pe o traiectorie sustenabilă.

Poziția directoarei generale a FMI contrazice abordarea susținută de Scott Bessent. Secretarul Trezoreriei consideră că accelerarea creșterii economice poate contribui la reducerea raportului dintre datoria publică și produsul intern brut (PIB).

Diferența dintre cele două abordări privește rolul creșterii economice în stabilizarea finanțelor publice. O economie mai dinamică poate majora veniturile bugetare și poate reduce povara relativă a datoriei. Totuși, efectul depinde și de evoluția cheltuielilor publice, a deficitului bugetar și a costurilor de finanțare.

FMI susține că sunt necesare măsuri fiscale suplimentare, în timp ce administrația americană mizează pe stimularea activității economice pentru a îmbunătăți raportul dintre datorie și PIB.

Nivelul datoriei publice americane reprezintă principalul element de îngrijorare în această dezbatere. Potrivit informațiilor relatate de CNBC și preluate de News.ro, datoria Statelor Unite a depășit pragul de 40.000 de miliarde de dolari.

În același timp, randamentele obligațiunilor americane pe zece ani se mențin peste 5%, conform articolului citat. Aceste randamente reflectă costul de finanțare pe piață și influențează condițiile în care guvernul federal se împrumută.

Atunci când datoria este ridicată, dobânzile mai mari pot determina creșterea sumelor alocate serviciului datoriei. Astfel, o parte mai mare din veniturile bugetare poate fi direcționată către plata dobânzilor, reducând spațiul disponibil pentru alte cheltuieli publice.

Deficitele bugetare persistente pot accentua această presiune, în special dacă ritmul de creștere a datoriei depășește capacitatea economiei de a genera venituri suplimentare.

Economiștii avertizează asupra riscurilor asociate acestei evoluții, însă există diferențe de opinie privind probabilitatea unei crize fiscale propriu-zise în Statele Unite.

Avertismentele FMI nu vizează exclusiv economia americană. Kristalina Georgieva a cerut și Franței să își consolideze finanțele publice, în contextul presiunilor exercitate de deficitele bugetare și de nivelul îndatorării.

În paralel, datoria globală a depășit 365.000 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2026, potrivit cifrelor menționate în materialul News.ro, care citează preocupările Institutului pentru Finanțe Internaționale.

Organizația a avertizat că măsurile bugetare pe termen scurt, adoptate frecvent sub presiunea ciclurilor electorale, pot limita capacitatea guvernelor de a finanța serviciile publice.

Creșterea datoriei în marile economii reprezintă, astfel, o problemă care depășește disputele dintre instituțiile financiare internaționale și guvernele naționale. Evoluția dobânzilor, disciplina bugetară și ritmul creșterii economice vor influența capacitatea statelor de a-și susține obligațiile financiare.

Disputa dintre Trezoreria SUA și FMI evidențiază două abordări diferite privind reducerea poverii datoriei: stimularea creșterii economice și adoptarea unor măsuri fiscale suplimentare.

Pentru a evalua sustenabilitatea datoriei americane, vor conta evoluția deficitului bugetar, costurile de împrumut și ritmul de creștere a economiei. Criticile formulate la adresa prognozelor FMI nu înlătură aceste provocări, iar rezultatul strategiei economice americane va depinde de evoluția efectivă a acestor indicatori.