Leul s-a depreciat miercuri în raport cu euro și francul elvețian, potrivit cursului de referință anunțat de Banca Națională a României (BNR). În schimb, moneda națională a câștigat teren în fața dolarului american. Gramul de aur s-a ieftinit cu peste 15 lei față de ședința precedentă.

BNR a calculat euro la 5,3428 lei, în creștere cu 0,01 bani față de cotația de marți, de 5,3427 lei. Variația a fost de 0,002%.

Moneda americană a fost cotată la 4,8817 lei, în scădere cu 0,28 bani, respectiv 0,06%, comparativ cu marți, când cursul a fost de 4,8845 lei.

Francul elvețian a ajuns la 5,8670 lei, față de 5,8146 lei în ședința precedentă. Creșterea a fost de 5,24 bani, echivalentul unei aprecieri de 0,90% a monedei elvețiene în raport cu leul.

Prețul gramului de aur a coborât miercuri la 553,9606 lei, de la 569,2869 lei în ședința precedentă.