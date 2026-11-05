Dolarul american scade după victoria democraților. Ce se întâmplă cu aurul și petrolul

Dolarul american a ajuns la cel mai redus nivel din ultimele cinci săptămâni, după victoria democraților în alegerile pentru Congresul Statelor Unite. În același timp, aurul a depășit pragul de 4.100 de dolari pe uncie, iar prețurile petrolului și randamentele obligațiunilor americane au scăzut, potrivit Reuters. Investitorii evaluează efectele schimbării majorității parlamentare asupra politicilor administrației Donald Trump.

Moneda americană și-a continuat deprecierea joi, după ce Partidul Democrat a câștigat controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial.

Noua configurație politică de la Washington ar putea limita capacitatea administrației Donald Trump de a adopta anumite măsuri în domeniul fiscal, comercial și militar, în ultimii doi ani ai mandatului. Indicele dolarului, care măsoară evoluția monedei americane în raport cu un coș de valute importante, a pierdut joi 0,22%, ajungând la 101,25 puncte.

Acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat după 30 septembrie 2026. Deprecierea a continuat după ce, în ședința de miercuri, indicele coborâse deja cu 0,34%.

Rezultatele alegerilor americane au determinat investitorii să reevalueze perspectivele economice ale Statelor Unite și posibilitatea apariției unor blocaje legislative între Casa Albă și Congres.

Slăbirea monedei americane a fost însoțită de creșteri ale principalelor valute internaționale. Euro a avansat cu 0,29%, până la 1,1261 dolari, în timp ce yenul japonez s-a apreciat cu 0,27%, cursul ajungând la 157,95 yeni pentru un dolar.

Lira sterlină a urcat la 1,349 dolari, apropiindu-se de cel mai ridicat nivel din ultimele șapte săptămâni.

Evoluția monedei britanice are loc înaintea unei noi decizii a Băncii Angliei privind dobânda de referință.

Investitorii iau în calcul posibilitatea unei majorări a dobânzii, în condițiile în care creșterea prețurilor energiei continuă să alimenteze presiunile inflaționiste.

În timp ce dolarul a pierdut teren, aurul a înregistrat o nouă creștere pe piețele internaționale. Cotația metalului prețios pe piața spot a urcat joi cu 1,9%, atingând 4.134,83 dolari pe uncie, cel mai ridicat nivel din 22 octombrie.

Scumpirea vine după avansul de aproximativ 3,4% consemnat miercuri, când aurul a avut una dintre cele mai puternice ședințe de tranzacționare din ultimele luni. Deprecierea dolarului face ca aurul, tranzacționat în moneda americană, să devină mai accesibil pentru investitorii care utilizează alte valute.

În același timp, reducerea randamentelor obligațiunilor guvernamentale americane contribuie la creșterea interesului pentru metalul prețios, care nu generează venituri din dobânzi.

Randamentul titlurilor de stat ale Statelor Unite cu scadența la zece ani a coborât joi la 4,847%, atingând cel mai redus nivel din 10 septembrie.

Victoria democraților a influențat și evoluția cotațiilor petrolului, pe fondul așteptărilor privind o posibilă schimbare a abordării administrației Trump în politica externă.

Investitorii iau în calcul că noua majoritate din Congres ar putea limita posibilitatea escaladării conflictului cu Iranul.

Rodrigo Catril, strateg valutar la National Australia Bank, consideră că reducerea prețului petrolului reflectă tocmai aceste anticipări privind restrângerea libertății de acțiune a administrației americane.

Analistul atrage însă atenția că reacțiile piețelor imediat după un eveniment politic major pot fi disproporționate și nu stabilesc neapărat evoluția pe termen mediu.

Pe lângă rezultatele alegerilor, piețele financiare urmăresc următoarele decizii de politică monetară ale Rezervei Federale americane (Fed).

Investitorii estimează o probabilitate de peste 80% ca banca centrală a Statelor Unite să majoreze din nou dobânda de referință în decembrie. Conform datelor CME FedWatch citate de Reuters, probabilitatea unei creșteri de cel puțin 0,25 puncte procentuale a ajuns la aproximativ 80,7%, față de 77,4% în ședința precedentă.

Noi indicii privind direcția politicii monetare ar urma să apară odată cu publicarea datelor despre piața muncii americane.

Raportul privind numărul locurilor de muncă create în octombrie este programat pentru vineri, 6 noiembrie, și va fi urmărit de investitori pentru evaluarea perspectivelor economiei Statelor Unite.