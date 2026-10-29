Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) a decis miercuri să mențină dobânda de referință în intervalul 3,75%-4%, în așteptarea unor noi date privind inflația.

Decizia a fost adoptată cu zece voturi pentru și două împotrivă, cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor legislative americane din 3 noiembrie, relatează Reuters.

Guvernatoarele Lisa Cook și Beth Hammack au votat în favoarea unei majorări a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale. În comunicatul său, banca centrală a precizat că inflația rămâne ridicată și a lăsat deschisă posibilitatea unor noi majorări, în funcție de evoluția prețurilor.

Totodată, Fed și-a îmbunătățit evaluarea economiei americane, descriind creșterea drept „puternică”, față de aprecierea „solidă” din septembrie. Președintele instituției, Kevin Warsh, a declarat că majoritatea oficialilor nu consideră că economia se extinde într-un ritm excesiv.

Warsh a subliniat că investițiile în inteligența artificială și consumul susțin activitatea economică, dar nu consideră că economia generează, prin ea însăși, presiuni inflaționiste care ar necesita o frânare mai puternică.

El a afirmat că obiectivul băncii centrale este readucerea inflației la ținta de 2%, fără încetinirea inutilă a creșterii și fără afectarea pieței muncii.

Presiunile asupra prețurilor persistă, inclusiv din cauza costurilor ridicate ale energiei și combustibililor. Inflația se menține cu aproximativ un punct procentual peste ținta Fed, iar progresele în reducerea acesteia au fost limitate în ultimele luni.

Warsh nu a oferit indicii ferme privind următoarea decizie de politică monetară, programată pentru 8-9 decembrie, insistând că aceasta va depinde de datele disponibile. Piețele estimează o probabilitate de aproximativ 80% pentru o nouă majorare a dobânzii în decembrie.

Reacția investitorilor a fost moderată: acțiunile americane au încheiat ziua în creștere, după ce și-au redus ușor câștigurile, în timp ce randamentele obligațiunilor guvernamentale americane pe termen lung au urcat.