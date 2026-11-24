Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 24 noiembrie, noul curs valutar, potrivit căruia moneda națională a câștigat teren în raport cu euro, dar s-a depreciat față de dolarul american și francul elvețian. În același timp, prețul gramului de aur a crescut cu aproximativ 1,5 lei comparativ cu ședința precedentă.

Moneda unică europeană a fost cotată marți de BNR la 5,3427 lei, cu 0,58 bani mai puțin decât în ședința de luni, când valoarea acesteia a fost de 5,3485 lei. Scăderea înregistrată de euro a fost de 0,11%.

Dolarul american a avut însă o evoluție inversă. Banca Națională a României a stabilit o cotație de 4,8845 lei pentru moneda americană, în creștere cu 0,92 bani (0,19%) față de nivelul anterior, de 4,8753 lei.

Moneda națională a pierdut teren și în raport cu francul elvețian, pentru care BNR a anunțat un curs valutar de 5,8146 lei. Cotația a crescut cu 0,13 bani (0,02%) comparativ cu ședința precedentă, când francul elvețian valora 5,8133 lei.

Prețul gramului de aur a înregistrat, de asemenea, o creștere. Acesta a ajuns marți la 569,2869 lei, față de 567,7829 lei, valoarea comunicată luni de banca centrală.