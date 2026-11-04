Piețele financiare internaționale au reacționat miercuri la victoria Partidului Democrat în alegerile legislative din Statele Unite, în urma căreia formațiunea a obținut controlul ambelor camere ale Congresului. Rezultatul complică agenda economică a președintelui Donald Trump și a amplificat incertitudinile privind viitoarele politici fiscale și de reglementare.

Aurul și argintul s-au apreciat puternic, dolarul american s-a depreciat, iar acțiunile companiilor tehnologice și criptomonedele au fost afectate de temerile privind introducerea unor reguli mai stricte, potrivit Reuters.

Aurul spot a crescut cu 2,97%, ajungând la 4.044,90 dolari pe uncie, în timp ce argintul s-a apreciat cu 4,27%, până la 51,90 dolari pe uncie. Platina a înregistrat un avans de 3,38%, iar paladiul a crescut cu 5,57%.

Indicele dolarului american a scăzut, iar randamentele obligațiunilor de stat s-au redus, pe fondul incertitudinilor legate de viitoarea politică fiscală a Washingtonului.

Pe piața bursieră americană, contractele futures pentru indicele S&P 500 au pierdut 0,5%, iar cele pentru Nasdaq au scăzut cu 0,8%, după ce înregistraseră inițial pierderi mai mari.

Investitorii anticipează că noua majoritate democrată va intensifica supravegherea companiilor din domeniul inteligenței artificiale, a sectorului bancar și a pieței criptomonedelor.

„Există în continuare numeroase domenii în care președintele Trump poate influența piețele, inclusiv comerțul, tarifele vamale, politica externă și reglementările existente”, a declarat Tai Hui, strateg-șef pentru Asia-Pacific la J.P. Morgan Asset Management.

Acesta a subliniat însă că democrații nu par să fi obținut majoritatea de două treimi necesară pentru anularea veto-urilor prezidențiale, ceea ce ar putea genera blocaje legislative în ultimii doi ani ai mandatului lui Trump.

Sectorul inteligenței artificiale se numără printre domeniile cele mai expuse schimbărilor politice. Victoria democraților în state precum Texas și Georgia, unde sunt concentrate investiții importante în centre de date, ar putea conduce la controale mai stricte și la încetinirea unor proiecte.

„Nu cred că acest lucru oprește întregul avânt al inteligenței artificiale, dar îl încetinește”, a declarat Tapas Strickland, strateg-șef la Moomoo ANZ.

Presiunile s-au extins și asupra piețelor asiatice. Acțiunile producătorului japonez de cipuri Kioxia au scăzut la un moment dat cu 15%, iar cele ale SoftBank au pierdut 10%, înainte de a recupera o parte din pierderi.

În schimb, indicele chinez SSE Star 50 a urcat cu 10%, susținut de companiile locale din sectorul semiconductorilor.

Criptomonedele au înregistrat, de asemenea, scăderi inițiale. Bitcoin a pierdut până la 2,79%, coborând la 75.666 de dolari, iar ether s-a depreciat cu 1,9%, până la 2.248 de dolari. Ulterior, ambele active și-au recuperat pierderile.

Investitorii se tem că noul Congres va adopta o poziție mai restrictivă față de activele digitale.

„Riscul este legat de o reglementare mai strictă a sectoarelor inteligenței artificiale și criptomonedelor”, a declarat Nick Ferres, director de investiții la Vantage Point Asset Management.

Pe piața metalelor prețioase, Rhona O'Connell, directoare de analiză la StoneX, consideră că victoria democraților poate susține prețul aurului prin deprecierea dolarului și reducerea randamentelor obligațiunilor.

Ea a avertizat însă că perspectivele sunt complicate de politica monetară restrictivă a Rezervei Federale și de războiul din Iran.

„Confruntările privind politica fiscală și tensiunile instituționale vor genera incertitudine”, a afirmat O'Connell.

Analiștii avertizează că eventualele blocaje dintre Casa Albă și Congres ar putea afecta negocierile bugetare și ar putea amplifica îngrijorările privind datoria publică americană.

În același timp, Donald Trump păstrează atribuții importante în domeniul politicii comerciale și externe, inclusiv posibilitatea de a impune anumite tarife vamale fără aprobarea Congresului.