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Elon Musk a pierdut sute de milioane de dolari în alegerile din SUA. Ironia miliardarului după eșecul republicanilor

Elon Musk a pierdut sute de milioane de dolari în alegerile din SUA. Ironia miliardarului după eșecul republicanilorSursa foto: Facebook/Elon Musk
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Din cuprinsul articolului

Elon Musk a reacționat ironic după înfrângerea mai multor candidați republicani la alegerile intermediare din Statele Unite, în care miliardarul a investit sute de milioane de dolari pentru a susține candidații formațiunii. Șeful SpaceX a făcut o glumă despre presupusele sale „lasere spațiale” folosite pentru a influența alegerile, într-un mesaj publicat miercuri pe platforma X.

„Am impresia că intervenția laserelor mele spațiale în alegeri nu a funcționat de data aceasta”, a scris Musk, făcând referire la rezultatele obținute de candidații republicani pe care i-a sprijinit.

Printre înfrângerile importante s-a numărat cea a republicanului Ken Paxton, susținut de Musk în cursa pentru Senatul SUA din Texas. Democratul James Talarico a câștigat scrutinul, în pofida sumelor importante investite de miliardar în sprijinul adversarului său.

Aproape 500 de milioane de dolari pentru candidații republicani

Elon Musk a cheltuit aproximativ 446 de milioane de dolari pentru a susține candidații republicani la alegerile din 2026, potrivit estimărilor publicate după scrutin. O parte importantă a banilor a fost direcționată către Texas, unde miliardarul a sprijinit campania lui Ken Paxton.

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Musk a fost cel mai mare donator individual al acestui ciclu electoral, iar contribuțiile sale au depășit cu mult sumele provenite din donațiile externe destinate susținerii candidaților democrați, potrivit relatărilor din presa americană.

În Texas, înfrângerea lui Paxton a venit în contextul unor rezultate favorabile democraților și în alte competiții electorale. James Talarico a câștigat cursa pentru Senat, iar democrata Gina Hinojosa a obținut victoria în alegerile pentru funcția de guvernator.

Democrații vor să investigheze activitatea lui Elon Musk în administrația Trump

Rezultatele alegerilor au deschis și perspectiva unor investigații parlamentare privind activitatea lui Elon Musk în administrația președintelui Donald Trump.

Trump

Trump. Sursa foto: Captură video

Mai mulți democrați au anunțat că, după preluarea controlului asupra Congresului, vor solicita verificări privind activitatea miliardarului în cadrul Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), precum și contractele încheiate de companiile sale cu administrația federală.

Musk a condus acest departament, înființat în timpul administrației Trump, care a coordonat măsuri de reducere a cheltuielilor și a personalului din instituțiile federale. Activitatea DOGE și efectele acestor măsuri au fost contestate de numeroși democrați.

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