Aurul tau valoreaza mai mult la TEZAUR

TEZAUR, unul dintre brandurile consacrate pe piata serviciilor de amanet din Romania, a anuntat lansarea campaniei „TEZAUR SPARGE PIATA”, prin care ofera noi preturi pentru aurul amanetat:

Aur 14K – 400 lei/gram

Aur 18K – 510 lei/gram

Aur 22K – 620 lei/gram

Prin noua campanie, TEZAUR pune in valoare aurul detinut de clienti, oferind preturi atractive in functie de puritatea acestuia.

Astfel, persoanele care detin bijuterii sau alte obiecte din aur pot beneficia de o evaluare profesionala si pot obtine bani in baza unui contract de amanet.

Mai multe informatii despre serviciul de amanet aur⁠ si conditiile de acordare sunt disponibile pe site-ul oficial TEZAUR.

Serviciul de amanet poate reprezenta o alternativa pentru persoanele care au nevoie de lichiditati pe termen scurt, fie pentru valorificarea unor oportunitati, fie pentru realizarea unor planuri personale sau profesionale.

Prin campania „TEZAUR SPARGE PIATA”, compania isi continua demersurile de a prezenta amanetul ca pe un serviciu financiar util, transparent si adaptat nevoilor actuale ale consumatorilor.

Aurul nu reprezinta doar un obiect de valoare sentimentala sau un accesoriu, ci si o resursa financiara care poate fi valorificata temporar, atunci cand situatia o impune.

Prin evaluarea profesionala, comunicarea clara a conditiilor si dezvoltarea continua a serviciilor, TEZAUR isi propune sa construiasca o relatie bazata pe incredere si sa demonstreze ca amanetul poate fi o optiune financiara responsabila, atunci cand este utilizat in cunostinta de cauza.

Clientii sunt asteptati in reteaua de peste 50 de agentii TEZAUR, unde pot solicita evaluarea obiectelor din aur si pot afla conditiile aplicabile contractelor de amanet.

Pentru identificarea celei mai apropiate locatii, clientii pot consulta reteaua de agentii TEZAUR⁠.

Cu peste 16 ani de experienta pe piata din Romania, TEZAUR ofera servicii de amanet aur, schimb valutar si comercializare de bijuterii din aur si cu diamante.

Compania continua sa investeasca in dezvoltarea retelei de agentii si in digitalizarea serviciilor, inclusiv prin Amanet de Acasa, pentru a facilita accesul clientilor la solutii financiare moderne si accesibile.

Descopera campania „TEZAUR SPARGE PIATA” si afla cat valoreaza aurul tau pe tezaur.com⁠ sau in agentiile TEZAUR.

Preturile prezentate sunt aferente campaniei si se aplica in conditiile stabilite de TEZAUR. Valoarea finala acordata depinde de evaluarea bunurilor, iar comisionul aplicabil este stabilit conform conditiilor contractuale.